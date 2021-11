Internauci i osoby publiczne na celowniku. Specjalna grupa przyjrzy się ich wypowiedziom

Grupa składająca się m.in. z prawników, studentów prawa i byłych policjantów będzie reagować na wypowiedzi osób publicznych, które szkalują honor żołnierzy. Przyjrzy się również treściom w social mediach, a także komentarzom zamieszczanym pod różnego rodzaju artykułami i postami. Jeśli dojdzie do wykrycia nieodpowiednich treści, zostaną one "poddane natychmiastowej kwalifikacji czynu", a następnie przekazane do sądu razem z właściwym wnioskiem.