Interesują cię telewizory z najwyższej półki?

Szukasz fajnego telewizora, co? Jednak wybór na rynku jest tak ogromny, że czasem doprawdy trudno jest się w tym wszystkim połapać. Musisz o tym wiedzieć, skoro jesteś teraz tutaj i czytasz ten artykuł. To dobrze, ponieważ właśnie z nami dowiesz się o tym, co ci mogą zaoferować najlepsze współczesne telewizory. Dzięki temu wybór urządzenia do twojego salonu stanie się prosty jak bułka z masłem. Rozsiądź się więc wygodnie i do dzieła!

Telewizor LED Smart TV – z czym to się je?

To prawda, mnóstwo elektroniki jest dzisiaj Smart. Ale co to w ogóle znaczy? W dosłownym tłumaczenie słowo "smart" znaczy mądry, inteligentny lub sprytny, tak więc Smart TV to po prostu sprytny telewizor. Jego działanie opiera się na technologiach cyfrowych, które funkcjonują bezprzewodowo w bezpośredniej komunikacji z komputerem obsługującym pamięć masową, streaming online itd. Może to być domowy pecet, twoja komórka, tablet... Same telewizory również posiadają wiele wbudowanych aplikacji oraz własny system operacyjny, który wystarczy do samodzielnej pracy na wysokich obrotach. Ale to i tak nic w porównaniu z wolnością, jaką dają telewizory w Neonet...

Rzecz w tym, że na zwykłym telewizorze możesz oglądać tylko te treści, które oferuje twój dostawca, przecinając wszystko masą reklam. Co gorsza, to oni wybierają porę nadawania seriali i programów. Ty, jako odbiorca, nie masz na to absolutnie żadnego wpływu i jesteś zmuszony do oglądania telewizji w trybie biernym, czyli to ty masz się dostosować do wielkich korporacji telewizyjnych, a nie odwrotnie. Inteligentne telewizory to zmieniają, ponieważ dają ci możliwość doboru treści według twoich własnych preferencji oraz w czasie dostosowanym do twojej aktywności.

Android TV

Większość Polaków korzysta z telefonów, które chodzą na Androidzie. A zatem, Android TV to system, który pozwoli na totalną kompatybilność urządzeń mobilnych z telewizją. Ponadto telewizory wyposażone w Androida, jak np. Philips Ambilight, dadzą ci możliwość korzystania z tych samych apek, jakie znajdziesz w telefonie czy tablecie. Ściąganie gier poprzez Google Play na przykład, czy zarządzanie mediami w bibliotece wspólnej dla wszystkich urządzeń... A co powiesz na wyszukiwanie i sterowanie za pomocą poleceń głosowych? Google Assistant ci to ułatwi.

Kooperacja Androida z Googlem sprawdza się doskonale. Już sam interfejs telewizora, Google TV, jest bardzo praktyczny w użytkowaniu i pozwala na pełną kontrolę doboru treści oraz streaming, z którym mogą kojarzyć się tylko najlepsze telewizory. Wiele satysfakcji w tym zakresie da zwłaszcza Rakuten TV, która jest obecnie wiodącą apką do streamingu VOD. W obsłudze tego wszystkiego pomaga również opcja "Zwiń Smart TV".

Telewizory LCD i mega rozdzielczość

No dobra, tyle of oprogramowaniu, więc teraz warto skupić się trochę na innych aspektach, z których korzystają dobre telewizory w Neonet. Full HD to już zupełna norma i nawet laptopy czy tablety rzadko kiedy schodzą poniżej tej rozdzielczości. Co innego 4K. To w gruncie rzeczy niemalże dwa razy większa rozdzielczość obrazu niż ta, którą dają telewizory HD w trybie Full, gdzie wymiary klatki to maksymalnie 1920 x 1080 pikseli. Dziś nawet tanie telewizory plazmowe potrafią zaoferować pracę w wyższym standardzie, co ma przełożenie na jakość obrazu, oczywiście, zwłaszcza jeśli mowa o grach.

Play Station już nie ma większego sensu na telewizorach o przestarzałej rozdzielczości. W nowych grach różnica doznań jest tak ogromna, że aż szkoda gadać. Warto jednak wspomnieć o tym, że nowoczesny telewizor LCD będzie się charakteryzował konkretną częstotliwością odtwarzania, co w połączeniu z mega rozdzielczością da jakość obrazu na poziomie więcej niż wystarczającym, aby zadowolić nawet najbardziej wymagającego wyjadacza gamingu.

HDR: High Dynamic Range i Telewizor OLED

Technologia HDR podnosi doznania jeszcze wyżej, ponieważ jej celem jest manipulowanie obrazem, aby był jak najbardziej realistyczny. To patent kontrolujący poziom jasności oraz informacje o barwach, które są dostosowane do każdej sceny z osobna. Dolby Vision działa bardzo podobnie, ale oferuje aż 12-bitową głębią kolorów, zapewniając przy tym większą dynamikę danych przesyłanych do telewizora, dzięki czemu efekty wizualne są jeszcze bardziej wiarygodne i naturalne. Efekt dodatkowo wzmacnia tak częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie co najmniej 100 Hz, jak i rozdzielczość 4K Ultra HD. Wszystkie te bajery zawiera chociażby telewizor LG OLED, który dodatkowo przewyższa zwykłe telewizory LED (w tym i ulepszone wersje Mini LED) pod względem szerszych kątów widzenia i bogatszego odzwierciedlenia czerni.

Lecz jeśli nie częstotliwość odświeżania ekranu i doznania zmysłowe mają dla ciebie priorytet, to może będzie to przekątna ekranu. Czasami to najważniejsze, zwłaszcza w biznesie, gdzie trzeba wyświetlić coś na ścianie i przyciągnąć uwagę klientów. A Samsung Business TV w rozmiarze 75 cali to rozwiązanie, które zostało stworzone właśnie do tego celu. Jednak wszystkie duże telewizory w Neonet dadzą radę w tym zakresie.