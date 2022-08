Inteligentny zamek do drzwi a bezpieczeństwo – czy warto?

Inteligentny zamek to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które pozwala nam na znacznie więcej możliwości, niż tradycyjny zamek. To komplet specjalnej wkładki zabezpieczającej drzwi, specjalnej obudowy i bramki internetowej. Z zewnątrz zupełnie nie widać, że korzystamy z inteligentnego rozwiązania- całość jest widoczna od wewnętrznej strony drzwi.

Somfy to francuska marka z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem, znana i ceniona na rynku automatyki urządzeń domowych i inteligentnych rozwiązań do domów i mieszkań. Każdego dnia 500 inżynierów firmy opracowuje nowe rozwiązania, czego efektem jest około 40 patentów rocznie, a w całym portfolio znajduje się ich ponad 2000. Doświadczenie i uznanie marki doświadczono w 58 krajach na całym świecie.

DoorLock to inteligentny zamek do drzwi od Somfy. Na jego przykładzie sprawdźmy, dlaczego warto zdecydować się na tego rodzaju rozwiązanie.

Twoi goście są już pod drzwiami, a ty stoisz w korku? Dzięki zdalnemu sterowaniu zamkiem, możesz wpuścić rodzinę do mieszkania lub domu i spokojnie dojechać do niego nieco później.

Kamery do domu Wi-Fi pozwolą w czasie rzeczywistym kontrolować, co dzieje się we wnętrzu domu lub mieszkania. Reagując na ruch w domu, wyślą nam powiadomienie na smartfon, dzięki któremu będziemy mogli zweryfikować alarm i bardzo szybko zareagować.

Bezpieczeństwo to nie tylko ochrona przed potencjalnym włamywaczem i spokój ducha. To również bezpieczeństwo energetyczne. Inteligentne termostaty z odpowiednimi czujnikami same regulują działanie pieca tak, by utrzymać wybraną przez nas temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub całym domu. Dzięki tej kontroli proces grzania jest zoptymalizowany, a my możemy realnie zaoszczędzić.