Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne siemens + 2 agd do kuchnikawa z ekspresu 3 godziny temu Artykuł sponsorowany Inteligentny ekspres do kawy sterowany smartfonem – czy warto? Ekspres do kawy, którym możemy sterować na odległość, za pośrednictwem smartfonu. Taki, który robi doskonałą kawę inspirowaną najciekawszymi przepisami świata, pamięta nasze wybory i automatycznie przygotowuje ulubione kawowe specjały dla nas i dla naszych gości. To nie marzenie z przyszłości, a rzeczywistość proponowana m.in. przez markę Siemens. Czy warto mieć w domu takie inteligentne urządzenie? Podziel się Przygotowanie kawy za pomocą aplikacji (materiały partnera) Zalety inteligentnych urządzeń domowych Inteligentne, intuicyjne sprzęty gospodarstwa domowego sterowane smartfonem zdecydowanie upraszczają nam życie i pozwalają zaoszczędzić sporo czasu i nerwów podczas wykonywania codziennych obowiązków. Dzięki nim możemy czerpać więcej przyjemności z każdej chwili spędzanej we własnym domu. Jak to działa? Urządzenia, np. z rodziny inteligentnych sprzętów domowych Siemens z obsługą Wi-Fi , łączą się z naszym smartfonem za pomocą aplikacji Home Connect. Dzięki niej możemy sterować naszymi sprzętami zarówno wtedy, gdy jesteśmy w domu (za pomocą sieci Wi-Fi), jak i poza nim (za pomocą sieci mobilnej). Możemy zdalnie włączyć pralkę czy zmywarkę, sprawdzić przez kamerę co mamy w lodówce, a nawet przygotować ulubioną kawę, która będzie gotowa dokładnie wtedy, kiedy będziemy mieć na nią ochotę.

Możliwość obsługi urządzeń domowych za pośrednictwem smartfonu zapewnia nam pełną kontrolę nad naszym domem, przyspiesza poranne przygotowania i pozwala optymalnie zaplanować cały dzień. Home Connect umożliwia też wykonanie zdalnej diagnostyki sprzętu. To ogromne ułatwienie, bo nie musimy dzwonić na infolinię i zgadywać, co mogło się zepsuć lub od razu oddawać sprzętu do naprawy. Wystarczy, że umówimy wykonanie diagnostyki i damy Obsłudze Klienta dostęp online do urządzenia. Dzięki sprawnej analizie eksperci szybko zidentyfikują przyczynę problemów i udzielą wskazówek, co należy zrobić, by przywrócić utraconą sprawność danego sprzętu. Jak zainstalować Home Connect? Aplikacja Home Connect jest darmowa i można ją pobrać z Apple App Store lub Google Play Store na dowolne urządzenie elektroniczne (np. smartfon, tablet). Współpracuje ze wszystkimi modelami i nowymi systemami operacyjnymi iOS 8 lub android 4.1, a także ze wszystkimi dostępnymi na rynku routerami Wi-Fi. Aby podłączyć urządzenie gospodarstwa domowego do systemu Home Connect musimy przede wszystkim upewnić się, że sprzęt jest wyposażony w łączność Wi-Fi, a połączenie, z którego korzystamy, jest szyfrowane (klucz WPA lub WPA2). Bez tego zabezpieczenia sprzęt nie może zostać zarejestrowany. System Home Connect w ekspresach Siemens System Home Connect w ekspresach do kawy (np. w modelu Siemens EQ.500 TP507RX4 ) to prawdziwy raj dla wytrawnych smakoszy, poszukujących nowych kawowych receptur. Pozwala zanurzyć się w świat doskonałej kawy i korzystać z wielu różnorodnych opcji oraz intuicyjnych zdalnych funkcji, bez wstawania z kanapy. Korzystając z aplikacji Home Connect, mamy dostęp do szerokiego wachlarza inspirujących przepisów na kawę z całego świata (funkcja cofeeWorld) – od włoskich klasyków, przez indyjskie kaapi aż po australijską flat white. Bez trudu możemy znaleźć swój ulubiony smak i przesłać go zdalnie do swojego ekspresu, a ten wyczaruje dla nas doskonałą kawę bez naszej ingerencji. Wystarczy tylko jedno kliknięcie. Home Connect jest też nieoceniony, gdy podejmujemy gości. Korzystając z aplikacji możemy stworzyć listę zamówień na różne rodzaje kawy (cofeePlaylist) i przesłać ją zdalnie do swojego ekspresu. Urządzenie bez problemu przygotuje wszystkie zamówienia z playlisty – jedną po drugiej. Nawet przy dużej grupie osób nie pomylimy żadnego zamówienia i o żadnym nie zapomnimy. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli goście, którzy często nas odwiedzają, mają swoje ulubione specjały kawowe i zazwyczaj zamawiają to samo, możemy zapisać ich preferencje w systemie i przygotowywać je automatycznie – bez ponownego pytania. materiały partnera (materiały partnera) Na co jeszcze zwrócić uwagę, kupując inteligentny ekspres do kawy? Dodatkowe udogodnienia i liczne funkcjonalności, w które wyposażone są nowoczesne ekspresy ciśnieniowe, są ważne, jednak to nie one przesądzają o doskonałym smaku i niezrównanym aromacie parzonej kawy. Dlatego, wybierając idealny ekspres do kawy, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na jego podstawowe wyposażenie: młynek, system parzenia kawy i system mleczny (zwłaszcza, gdy lubimy kawę z pianką). Duże znaczenie mają też przejrzysty wyświetlacz i intuicyjny sposób obsługi. Jaki młynek do kawy w ekspresie? Młynek jest sercem ekspresu do kawy. To on przesądza o stopniu i jakości zmielenia ziaren, a co za tym idzie – w głównej mierze decyduje o smaku i aromacie przyrządzanego napoju. W inteligentnych ekspresach Siemens EQ.500 zastosowano ceramiczny młynek ceramDrive, który mieli ziarna wyjątkowo równo, co sprawia, że w trakcie parzenia kawy wydobywa się z nich maksimum smaku i aromatu. Dzięki temu, że młynek jest ceramiczny, praktycznie nie ulega zużyciu (w przeciwieństwie do młynków stalowych) i gwarantuje bezawaryjne przygotowywanie ulubionych napojów kawowych przez wiele lat. Jaki system mleczny? Jeśli lubimy mleczne kawy, podczas wyboru ekspresu powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na moduł spieniania mleka i sposób jego umycia – im mniej wymagający i czasochłonny, tym lepiej. Niedomyte elementy ekspresu, w których zbierają się resztki mleka, nie tylko są niehigieniczne, ale też negatywnie wypływają na smak przyrządzanej kawy. Wychodząc naprzeciw wymaganiom użytkowników, Siemens wyposażył swoje inteligentne ekspresy ciśnieniowe (np. z serii EQ.500) w wyjątkową funkcję autoMilk Clean. To w pełni automatyczny, parowy system czyszczenia układu mlecznego, który aktywuje się samoistnie po każdorazowym przyrządzeniu kawy z mlekiem. Dzięki gorącej parze ekspres sam utrzymuje idealną higienę, bez naszej ingerencji, a my możemy cieszyć się doskonałym smakiem kawy z mlekiem za każdym razem. Pielęgnację urządzenia zdecydowanie ułatwia też otwierany front ekspresu. Jaki system parzenia kawy? Dobry ekspres do kawy to taki, który zawsze serwuje idealną kawę. W ekspresach Siemens dba o to innowacyjny system iAroma, w którym wszystkie elementy pracują wspólnie, by każdy przygotowywany napój był idealnie skomponowany. Młynek mieli ziarna idealnie równo, aby z każdej cząstki wydobyć maksimum smaku i aromatu. Pompa wody precyzyjnie dopasowuje ciśnienie wody i jej ilość niezbędną do stworzenia doskonałej kawy, a inteligentny, przepływowy ogrzewacz wody dba o to, by jej temperatura zawsze była optymalna. Wszystkie komponenty, działając wspólnie, przesądzają o idealnym smaku kawy – za każdym razem. Miłośników ekstramocnej kawy z pewnością ucieszy też funkcja aromaDouble Shot, która obejmuje aż dwa procesy mielenia i parzenia. Dzięki temu, że używa się mniejszej ilości wody, ziarna uwalniają mniej goryczy, więc kawa jest bardzo intensywna, ale wolna od gorzkiego posmaku. Dodatkowe funkcje ekspresu do kawy Idealny ekspres do kawy powinien zachwycać też niebanalnym designem i prostotą użytkowania. W ekspresach Siemens przejrzysty, kolorowy wyświetlacz cofeeSelect pokazuje wszystkie dostępne opcje aromatycznych kaw i napojów kawowo-mlecznych i ułatwia podjęcie decyzji. Bez względu na to, co wybierzemy – mocne espresso, latte macchiato czy kremowe cappuccino, dzięki funkcji oneTouch ekspres przygotuje napój automatycznie, za pomocą jednego kliknięcia. Co więcej, jeśli robimy kawę dla dwojga, możemy skorzystać z funkcji OneTouch DoubleCup i przygotować dwie takie same kawy jednocześnie.