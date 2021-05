WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Włącz tryb ciemny - oszczędzaj energię i wzrok. Jak to działa? Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Inteligentny dom. Kilka prostych urządzeń obsługiwanych z poziomu smartfona Smartfon jest dziś jednym z podstawowych narzędzi nie tylko do prowadzenia rozmów czy korzystania z mediów społecznościowych. Może się również przydać do wielu domowych prac, począwszy od sprzątania, a na zrobieniu kawy skończywszy. W inteligentnym domu większość sprzętów kontroluje się za pomocą aplikacji w smartfonie lub tablecie. Dzięki połączeniu urządzeń do jednej sieci Wi-Fi możesz zmienić swój smartfon w centrum dowodzenia, a nawet sterować urządzeniami, gdy nie ma cię w domu. Bezpieczeństwo przede wszystkim Decydując się na długotrwały pobyt poza domem musisz liczyć się z tym, że możesz stać się łatwym celem dla złodzieja. Dlatego warto zawczasu pomyśleć o praktycznym systemie antywłamaniowym. Po włączeniu zestawu urządzenia wysyłają alerty na sparowane urządzenie, dzięki czemu będziesz w stanie szybko zareagować na wszystkie uchybienia od normy. System antywłamaniowy możesz do woli rozbudowywać poprzez dodatkowe czujniki i kamery działające bezprzewodowo. Ich konfiguracja jest wyjątkowo prosta i nie wymaga od ciebie skomplikowanego montażu. Pora na wymianę gniazdek Szukasz sposobu na oszczędność energii elektrycznej? Inteligentne gniazdka sieciowe pozwalają kontrolować przepływ prądu do podłączonych odbiorników na ekranie smartfona. Dzięki temu możesz wyłączać zbędne urządzenia i kontrolować poziom zużywania energii przez poszczególne sprzęty domowe. Ustalając określony harmonogram pracy, możesz oszczędzić jeszcze więcej. Ustawisz gniazdka tak, by w nocy odłączyć wszystkie niepotrzebne w danej chwili sprzęty i włączyć zasilanie dopiero rano. Odkurzanie, pranie, a nawet zakupy Odkurzacze automatyczne na dobre zagościły w naszych domach. Dzięki połączeniu ich ze smartfonem możemy zaplanować harmonogram sprzątania. Gdy będziemy poza domem, urządzenie samodzielnie posprząta mieszkanie, opróżni pojemnik na zanieczyszczenia, a w razie potrzeby samoczynnie uda się do stacji dokującej w celu doładowania. Smartfon przyda się również podczas innych rutynowych czynności. Nowoczesne lodówki sparowane z twoim telefonem pozwolą w każdym momencie sprawdzić produkty znajdujące się wewnątrz dzięki kamerom zamontowanym wewnątrz. Pralko-suszarki z dostępem do sieci umożliwią ci proste sterowanie programami z poziomu smartfona, wybieranie określonych trybów i śledzenie postępów w pracy. Gotowanie wody w wersji smart Czajnik elektryczny może służyć nie tylko do doprowadzania wody do wrzenia. Jego zadaniem powinno być również utrzymanie wysokiej temperatury płynu przez dłuższy czas. Nowoczesne czajniki pozwalają utrzymać ciepło na poziomie 50 stopni nawet przez dwanaście godzin. Dodatkowo raz zagotowaną wodę możesz podgrzać do konkretnej temperatury – na przykład 80-90 stopni, by zalać liście zielonej herbaty lub nieco mniej, by przygotować mieszankę mleka dla malucha. Wybierz model z wysoką mocą na poziomie powyżej 1200 W. W ten sposób możesz szybko i bez zbędnych hałasów zagotować duże ilości wody. Czajniki z funkcją obsługi przez smartfona pozwalają na płynne sterowanie wyżej wymienionymi parametrami gotowania tak, by woda jak najlepiej odpowiadała twoim wymaganiom. Dzięki aplikacji towarzyszącej możesz wstawić wodę do gotowania jeszcze zanim wstaniesz z łóżka. Inteligentne żarówki Inteligentne żarówki to dobry sposób na większą kontrolę nad oświetleniem w domu. Diody LED o różnej barwie i stopniu oświetlenia pozwolą stworzyć odpowiedni nastrój zależny od pory dnia czy czynności, które wykonujesz. Potrzebujesz przestrzeni do kreatywnej pracy? Zdecyduj się na chłodne, jasne światło. Jeśli szukasz sposobu na stworzenie nastrojowej atmosfery wieczorem? Przyciemnij światło i zmień odcień na nieco cieplejszy z poziomu aplikacji. Szukasz sposobu na nietypowe aranżacje świetlne? Wybierz taśmy LED w wersji smart, które możesz dowolnie ustawiać tworząc dyskretne kombinacje świetlne. Możesz zsynchronizować światła muzyką, sterować nimi głosowo i tym samym tworzyć niesamowite efekty, które z pewnością zainteresują gości. Warto również zainteresować się niedrogimi lampkami z czujnikiem ruchu, które wykryją twoją obecność po zmroku.