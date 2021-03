WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Informacja prasowa Dzisiaj, 29-03-2021 12:29 Informacja prasowa: Husqvarna Inteligentne roboty koszące Husqvarna do wymagających trawników Nowoczesne technologie wyręczają człowieka w wielu czynnościach i dają mu wolny czas oraz najlepsze efekty. Rewolucją w koszeniu trawników są inteligentne roboty. Sprawdź, co potrafią i dlaczego są doskonałym wyborem do pielęgnacji ogrodu. Robot koszący Husqvarna Automower® 550 Koszenie trawy w XXI w. i inteligentne roboty koszące Marka Husqvarna w 1995 r. zaprojektowała pierwszą zautomatyzowaną kosiarkę w odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników, którzy mieli coraz mniej wolnego czasu. Od tamtej pory jest liderem na światowym rynku robotów koszących. Automower® łączy w sobie najnowsze technologie oraz niezawodność szwedzkiej myśli technicznej. Potwierdzeniem doskonałej jakości koszenia, jaką gwarantują kosiarki Husqvarna jest fakt, że na całym świecie jest ponad 2 miliony zadowolonych użytkowników. Roboty koszące Husqvarna to inteligentne maszyny, które zmieniają życie codzienne. Możesz zapomnieć o uciążliwym koszeniu, a jednocześnie mieć dzień w dzień równo skoszony, soczyście zielony dywan w ogrodzie, jak nigdy wcześniej. Wolny czas zaś spędzić w znacznie przyjemniejszy sposób, nawet na dalekich podróżach. Nie martw się – po powrocie trawnik wciąż będzie w idealnym stanie. Inteligentne kosiarki to maszyny, które samodzielnie poruszają się po trawniku, radzą sobie na wzniesieniach, sprawnie pokonują przeszkody i wąskie przejścia. Potrafią dostosować swój tryb pracy do wielu czynników, jak pogoda, tempo wzrostu trawy czy trudne warunki, a gdy bateria jest bliska wyczerpania, wracają do stacji ładującej najkrótszą drogą, po czym po naładowaniu kontynuują koszenie. Przy tym praca robotów jest bezpieczna, ekologiczna i cicha. Zaś efekty koszenia są znacznie lepsze niż przy użytkowaniu tradycyjnej kosiarki. Gwarantują nienagannie wyglądający trawnik każdego dnia. Tym, co odróżnia roboty koszące od konwencjonalnych kosiarek jest właśnie inteligentny sposób pracy. Inteligentne koszenie - innowacyjne funkcje dla najlepszych efektów Automatyczna kosiarka porusza się po trawniku w ramach obszaru wyznaczonego przez przewody ograniczające i doprowadzające. Niektóre modele posiadają dodatkowo wbudowany system GPS, który tworzy mapę ogrodu, uwzględniając miejsca instalacji przewodów. Wskutek tego Automower® zapamiętuje, które części ogrodu są już skoszone i dostosowuje swój plan pracy. Dzięki temu trawa jest ścinana w optymalny i najlepszy sposób. Dodatkowo potrafi dotrzeć w odległe zakamarki nawet wąskimi przejściami. Wszystkie modele wyposażone są w funkcję kontroli nachylenia, co zapewnia inteligentne zachowanie robota na stromych zboczach (np. częste skręty, łagodne przyspieszenie). Efektem tych ruchów jest doskonała jakość koszenia przy zachowaniu dobrego stanu trawnika. Materiały prasowe Kosiarki automatyczne Husqvarna do pracy w deszczu Źródło: Materiały prasowe Co więcej, roboty Husqvarna potrafią automatycznie optymalizować swoją pracę. Funkcja zegara pogodowego dostosowuje częstotliwość koszenia do intensywności wzrostu trawnika. Oznacza to, że częściej pracują w czasie deszczowych dni, natomiast w upały i suszę ograniczają działanie, minimalizując eksploatację trawnika i samej maszyny. Zegar pogodowy sprawia, że w czasie sezonu nie jest wymagana zmiana harmonogramu w zależności od warunków pogodowych. Robot Automower® sam wie, jaka częstotliwość koszenia jest odpowiednia w danym czasie. Kosiarki Automower® gwarantują równomiernie skoszony trawnik. Czujniki tarczy osłaniającej wykrywają obszary z trawą wyższą w porównaniu do pozostałej części. Wówczas robot automatycznie przełącza technologię cięcia na poruszanie się po spirali. W ten sposób optymalnie wyrównuje różnice w wysokości trawnika. Inteligentne funkcje zapewniają także zaawansowane bezpieczeństwo. Automower® dzięki technologii ultradźwiękowej wykrywają przeszkody zdalnie podczas koszenia. Na skutek tego zmniejszają prędkość i w delikatny sposób odbijają się od obiektu, zmieniając kierunek koszenia. Unikają silnych zderzeń. Automower® Connect - zdalne sterowanie Wszystkie modele Automower® (wyjątek AM 105) mogą być obsługiwane zdalnie za pomocą aplikacji i smartfona. Umożliwiają to aplikacje Automower® Connect@Home oraz Automower® Connect. Pierwsza funkcja (modele z linii standardowej) pozwala na konfigurowanie ustawień kosiarki dzięki łączności Bluetooth z zasięgiem do 30 m. Materiały prasowe Sterowanie kosiarką za pomocą aplikacji Husqvarna Źródło: Materiały prasowe Automower® Connect to możliwość zdalnego sterowania robotem z dowolnego miejsca na świecie (łączność mobilna 2G/3G). Aplikacja daje jednak o wiele więcej możliwości. Jedną z głównych jest zaplanowanie harmonogramu działania kosiarki, który możesz w dowolnej chwili zmienić, podobnie jak inne ustawienia, aby dopasować koszenie do Twoich potrzeb, np. zaplanowanych prac w ogrodzie. Inne funkcje to śledzenie ruch kosiarki w widoku mapy (także w przypadku kradzieży) czy sprawdzanie jej bieżącego stanu. Robot wysyła także powiadomienia w nagłych wypadkach (np. gdy utknie). Za pośrednictwem aplikacji można w prosty sposób uzyskać dostęp do informacji o Automower®, np. szczegółowych statystyk dotyczących czasu pracy, ładowania czy alertów wydajności. Pakiet Automower® Connect jest dostępny w modelach serii X-Line oraz profesjonalnej, jak również jako opcja dodatkowa w linii standardowej (możliwość dokupienia zestawu Automower® Connect Kit). Integracja z inteligentnymi systemami Smart Home Aplikacja Automower® Connect umożliwia integrację kosiarki automatycznej z innymi urządzeniami w systemie Smart Home, np. asystent Google Home. W ten sposób możesz wydawać polecenia głosowe, co jest wygodniejsze i szybsze. Materiały prasowe Aplikacja do sterowania robotami koszącymi Źródło: Materiały prasowe Poza tym istnieje możliwość skonfigurowania kosiarki Husqvarna z apletami IFTTT, czyli popularnym serwisem automatyzacji. Opcji jest wiele. Można tworzyć polecenia do sterowania robotem, np. gdy dodatkowe czujniki w ogrodzie wykryją ruch, robot przestanie kosić i wróci do stacji ładującej. Roboty Husqvarna mają otwarty interfejs API. Umożliwia to zintegrowanie kosiarki Husqvarna z własną aplikacją lub systemem. Polecane modele inteligentnych robotów koszących Oferta marki Husqvarna jest bogata i obejmuje wiele modeli robotów koszących. Każdy właściciel ogrodu bez problemu znajdzie kosiarkę odpowiednio dopasowaną do wielkości trawnika, jego układu czy ukształtowania. Roboty Automower® doskonale sprawdzają się do użytku prywatnego, jak również profesjonalnego. Skorzystaj z kalkulatora trawnika i sprawdź, który model Automower® jest rekomendowany do Twojego trawnika. Kosiarki automatyczne do użytku przydomowego Roboty Automower® zostały zaprojektowane tak, by wydajnie kosiły trawę we wszystkich rodzajach ogrodów. Każdy model robota posiada odpowiednie wyposażenie i funkcje, które umożliwiają mu efektywną pracę, biorąc pod uwagę przeznaczenie. Do małych, złożonych ogrodów polecany jest kompaktowy Automower® 305 z linii standardowej. Świetnie radzi sobie z koszeniem terenu o powierzchni do 600 m² i pokonaniem wzniesień o nachyleniu do 40%. Kompleksowo zadba o trawnik dzięki licznym, inteligentnym funkcjom - automatyczna obsługa przejść, kontrola nachylenia, koszenie po spirali, zegar pogodowy czy czujnik mrozu. Robotem można sterować zdalnie (łączność Bluetooth). Jest prosty w obsłudze i konserwacji. Materiały prasowe Automower® 450X Źródło: Materiały prasowe Z kolei właścicielom dużych, skomplikowanych ogrodów przyda się Automower® 450X z serii X-Line. Robot wydajnie kosi trawniki o powierzchni nawet 5000 m², a wzniesienia o nachyleniu 45% nie stanowią dla niego problemu. Świetnie radzi sobie z wąskimi przejściami, kosi po spirali, posiada zegar pogodowy oraz dodatkowy pakiet wyposażenia premium. Nawigacja jest wspomagana GPS, zaś aplikacja umożliwia sterowanie robotem z każdego miejsca. Dostępna jest opcja śledzenia w przypadku kradzieży. AM 450X wyróżnia się nowoczesnym wyglądem, reflektorami LED oraz gumowym zderzakiem. Dodatkowo posiada napęd Ultra Silent. Poznaj całą gamęrobotów koszących Automower®. Inteligentne roboty koszące do użytku profesjonalnego Profesjonalne roboty koszące Automower® świetnie sprawdzają się jako maszyny do użytku komercyjnego lub w instytucjach publicznych. Inteligentne funkcje i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że są świetną inwestycja niosącą liczne korzyści - m.in. oszczędność czasu, pieniędzy, ekologiczna, cicha i bezpieczna praca, jak również doskonała jakość trawnika. Materiały prasowe Automower® 535 AWD Źródło: Materiały prasowe Najpotężniejszy z serii profesjonalnej Automower® 535 AWD posiada innowacyjny napęd na 4 koła, unikalną przegubową konstrukcję oraz doskonałą wydajność w terenie. W efekcie z powodzeniem radzi sobie z koszeniem terenu o powierzchni do 3500 m², nawet ze wzniesieniami o nachyleniu aż do 70%. Wyposażony jest w profesjonalny interfejs, zapewniający prostą obsługę. Może również być użytkowany w ramach floty maszyn nadzorowanych zdalnie (Husqvarna Fleet Services™). AM 535 AWD jest w pełni funkcjonalny i posiada m.in. 