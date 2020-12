WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

ikea + 6 ikea meblew dobrym styludesigninteligentne domyinteligentne mieszkanianowoczesny dom 3 godziny temu Artykuł sponsorowany Inteligentne mieszkanie w bloku – pomysły na nowoczesne rozwiązania Inteligentny dom, czyli smart home, to zbiorcza nazwa dla systemów oraz urządzeń automatyki domowej. U ich podstaw leży Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, w skrócie – IoT) – koncepcja przedmiotów połączonych w sieć, z którymi komunikować mogą się użytkownicy i które mogą się komunikować między sobą. Podziel się Inteligentne mieszkanie w bloku – pomysły na nowoczesne rozwiązania (materiały partnera) W domach i mieszkaniach goszczą coraz nowocześniejsze urządzenia – od innowacyjnego sprzętu AGD przez wielkie płaskie telewizory po bardzo wysokiej jakości systemy audio. Wiele osób jednak korzysta z tych sprzętów w sposób tradycyjny, który nie jest zbyt efektywny. Na przeciw temu wychodzą rozwiązania z zakresu inteligentnego domu, które możesz również stosować w mieszkaniu w bloku. Jak zamienić mieszkanie w bloku w inteligentny dom? Istnieją sposoby na to, aby mieszkanie w bloku spełniało wszelkie założenia inteligentnego domu. Oto kilka rozwiązań, które pomogą ci to osiągnąć: sterowanie oświetleniem – daje szereg możliwości związanych z obsługą światła w twoim mieszkaniu – tradycyjne włącz/wyłącz, sceny świetlne, automatyczne sterowanie oświetleniem zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami, połączenie z innymi urządzeniami, sterowanie jasnością, realistyczna symulacja obecności, utrzymywanie stałego natężenia oświetlenia, zdalne sterowanie oświetleniem, sceny świetlne;

sterowanie włącz/wyłącz – w zależności od wybranych komponentów oraz podłączonych do systemu urządzeń możesz je włączać i wyłączać, korzystając z aplikacji w smartfonie – możesz je zastosować do obsługi oświetlenia, rolet czy automatycznych bram garażowych i wjazdowych, możesz dostosować również inne sprzęty do swoich potrzeb czy uruchamiać w ten sposób zestaw kina domowego, wystarczy zajrzeć do aplikacji, by sprawdzić, czy urządzenia zostały wyłączone;

sterowanie muzyką z głośników – będziesz mógł dostosować muzykę do swoich potrzeb i swojego stylu życia, wszystkimi urządzeniami odtwarzającymi muzykę możesz sterować przy użyciu aplikacji na telefon, np. ustawisz o konkretnej godzinie radio jako pobudkę, muzyka może się też przemieszczać razem z tobą po mieszkaniu, to również sposób na ustawienie inteligentnego dzwonka, czy pomoc w organizacji imprezy;

sterowanie roletami – możesz nie tylko korzystać z samego otwierania i zamykania rolet bądź żaluzji, ale również zaprogramować czas ich zamknięcia, do jakiego stopnia mają się zamknąć, przewidzieć okoliczności, w jakich mają się otwierać lub zamykać, w niektórych przypadkach masz także możliwość sterownia kątem nachylenia lameli w roletach lub żaluzjach, rozwiązanie to sprawdza się ponadto jako zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przeciwwłamaniowe. System inteligentnego domu IKEA jest w stanie zmaksymalizować funkcjonalność oraz komfort mieszkania. Ponadto wynosi bezpieczeństwo na najwyższy poziom. W systemach inteligentnego domu często stosuje się także system monitoringu, systemy alarmowe i czujniki przeciwpożarowe. Do tego dochodzi obniżenie kosztów życia oraz obniżenie rachunków za energię elektryczną. Inteligentne rozwiązania do mieszkania w bloku Choć zwykle rozwiązania z zakresu inteligentnego domu są stosowane w domach jednorodzinnych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować je także w bloku. Inteligentne oświetlenie materiały partnera (materiały partnera) W ramach systemu inteligentnego oświetlenia IKEA jest wiele rozwiązań, które mogą być zastosowane w przypadku inteligentnego mieszkania: inteligentne oświetlenie zintegrowane – jest dopasowane do mebli: regałów, szafek kuchennych czy szaf na ubrania, umożliwia m.in. oświetlenie punktowe, np. na ważne dla ciebie przedmioty (zdjęcia, pamiątki) lub na rzeczy, które chcesz znaleźć (ubranie czy książkę);

bezprzewodowe panele i drzwiczki LED – możesz umieścić je na ścianach albo suficie, a ich stopień oświetlenia dostosować do swoich potrzeb, korzystając z pilota bądź aplikacji na smartfon;

zestawy smart lighting – to elastyczne, bezprzewodowe rozwiązania oświetlenia mieszkania. Składać się na nie mogą czujniki ruchu, żarówki LED, panele świetlne sterowane za pomocą pilota, itp.;

żarówki bezprzewodowe – nimi także możesz sterować przy użyciu pilota, zmieniając natężenie światła;

piloty, czujki i ściemniacze światła – umożliwiają bezprzewodową obsługę żarówek LED, paneli świetlnych lub drzwi z podświetleniem, za ich pomocą możesz włączać i wyłączać światło, przyciemniać je, a także zmieniać jego barwę. Inteligentne głośniki materiały partnera (materiały partnera) Są również dostępne rozwiązania smart obejmujące inteligentne głośniki IKEA: głośniki bluetooth – łatwe w użyciu, dają bogaty i mocny dźwięk, możesz je kontrolować bezprzewodowo przy pomocy telefonu, komputera lub innego urządzania z Bluetooth, mają proste i nowoczesne wzornictwo;

głośniki Wi-Fi SYMFONISK – to urządzenia audio stworzone przy współpracy Sonos i IKEA, możesz je umieści w dowolnym miejscu w swoim domu. Rolety automatyczne materiały partnera (materiały partnera) W mieszkaniu inteligentnym da się także zastosować rolety elektryczne. W IKEA dostępne są elektryczne żaluzje, które charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami blokowania oraz filtrowania światła. W swoim inteligentnym mieszkaniu możesz je zaprogramować w dowolny sposób. Zapewnią spokojny sen, a także łagodną pobudkę. Możesz nimi sterować przy użyciu pilota lub aplikacji na telefon. Inteligentne mieszkanie w bloku bez remontu Rozwiązania z zakresu mieszkania inteligentnego warto wprowadzać już na etapie remontu bądź urządzania wnętrz. Dostępne są wówczas większe możliwości aranżacyjne, możesz też wszystko rozplanować wedle własnego uznania – potrzeb swoich i innych domowników. Jednak nie jest to wymóg konieczny. Nawet w już umeblowanym mieszkaniu w wielu przypadkach zastosujesz rozwiązania z zakresu smart home. Często w zupełności wystarczy inteligentne oświetlenie czy też zamontowanie automatycznych rolet w oknach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku mieszkań w blokach nie jest konieczne stosowanie pełnej puli instalacji inteligentnego mieszkania – najczęściej wystarczą podstawowe elementy smart home. Jak oszczędzać dzięki systemowi inteligentnego mieszkania? materiały partnera (materiały partnera) System inteligentnego mieszkania dostarcza nie tylko poczucie komfortu czy wiele rozwiązań ułatwiających życie, lecz także jest w stanie zapewnić spore oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Jedną z kluczowych zalet systemów smart home jest możliwość przyciemniania świateł oraz wyłączanie urządzeń, gdy z nich nie korzystasz. Przekłada się to na większą kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej, a co za tym idzie, także mniejszy pobór prądu. Zalety inteligentnego mieszkania Nie sposób odmówić rozwiązaniom z zakresu inteligentnego domu czy też inteligentnego mieszkania licznych zalet. Systemy takie znacznie podnoszą komfort życia. Dzięki możliwości zdalnego sterowania poszczególnymi urządzeniami nie musisz np. za każdym razem wstawać, aby zgasić światło, którego w danej chwili nie potrzebujesz. Możesz sterować też jego natężeniem, dopasowując do swojego nastroju czy atmosfery spotkania. Możesz dowolnie sterować głośnością muzyki lub regulować żaluzje. To wszystko sprawia, że życie staje się dużo łatwiejsze i znacznie bardziej komfortowe. Kolejną zaletą technologii z zakresu inteligentnego domu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa jego mieszkańców. Masz możliwość zainstalowania systemu alarmowego, monitoringu, czujników przeciwpożarowych i innych rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo mieszkania i jego domowników. Elementy te mogą posiadać własne systemy zarządzania lub być częścią systemu inteligentnego mieszkania. Kolejnym rozwiązaniem z zakresu bezpieczeństwa w smart home są elektryczne rolety przeciwwłamaniowe.