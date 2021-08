Inteligentna insulina pomoże w leczeniu cukrzycy typu 1. To absolutny przełom!

Zespół naukowy pod przewodnictwem Michaela Weissa z Uniwersytetu w Indianie (USA) wziął pod mikroskop cząsteczkę insuliny i zaczął pracować nad jej strukturą. Celem było spowodowanie, by insulina uaktywniała się w zależności od poziomu cukru we krwi i reagowała z różnymi węglowodanami. W tym celu badacze musieli odblokować cząsteczkę insuliny, by sama z siebie wychwytywała cukier, gdy ten znajdzie się w organizmie.