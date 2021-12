Niezwykłe odkrycie na Cyprze. Te przedmioty mają ponad 3 tysiące lat

Wisiorek "kwiat lotosu" wysadzany drogocennymi klejnotami, podobny do tego, który nosiła egipska królowa Nefertiti, został odkryty w zbiorze grobowców na Cyprze – donosi serwis Live Science. Archeolodzy z New Swedish Cyprus Expedition po raz pierwszy odkryli dwa grobowce z epoki brązu w 2018 r. Znaleziono w nich 155 szczątków ludzkich i 500 przedmiotów pogrzebowych. Zostały one ułożone warstwami, co sugeruje, że komory grobowe były używane przez kilka pokoleń.