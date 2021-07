WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 telewizortelewizor 4k Patryk Wieczorek Dzisiaj, 20-07-2021 14:57 Imponują rozmiarem. Duże telewizory w niskich cenach Odpowiednia jakość obrazu, świetny dźwięk i duża przekątna ekranu – to podstawa w przypadku dobrej jakości telewizora. Duży telewizor nie musi stanowić ogromnego wydatku, w sieci znajdziesz mnóstwo modeli o przekątnej 65 cali, których cena pozytywnie cię zaskoczy. W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Duże telewizory w atrakcyjnych cenach znajdziesz w sieci Źródło: Adobe Stock W przypadku dużych telewizorów wysoka jakość obrazu to podstawa. W przeciwnym wypadku szybko zobaczysz niedoskonałości szczególnie wtedy, gdy oglądasz z bliska. Dogodną opcją, która spełni wymagania każdego użytkownika i weszła już do standardu będzie rozdzielczość 4k. Warto zadbać również o odpowiedni kontrast i należyte nasycenie kolorów. Dlatego warto postawić na telewizor z HDR. Jego zadaniem jest zwiększenie różnicy między najjaśniejszymi i najciemniejszymi punktami na ekranie. Więcej odcieni jednego koloru sprawia, że obraz nabiera realizmu. LED czy OLED? W czym tkwi różnica Obok rozdzielczości warto również rozważyć rodzaj matrycy, jaka będzie cię interesować. Telewizory typu LED zapewniają przyzwoite odwzorowanie kolorów, a przy tym są bardziej energooszczędne od starszych telewizorów LCD. Alternatywą jest telewizor OLED, którego cena jest o wiele większa, ale za to oferuje doskonałą jakość kolorów, jeszcze wyższy kontrast między jasnymi i ciemnymi tonami, a także nieskończenie głęboką czerń. Ta opcja jest jednak o wiele bardziej kosztowna. Telewizor do filmów i gier Wybór telewizora powinien zależeć nie tylko od wrażeń wizualnych, ale również przeznaczenia sprzętu. Jeśli chcesz podłączyć do niego konsolę do gier, musisz wybrać model z jak najniższym input lagiem czyli opóźnieniem, z jakim sygnał dociera na ekran telewizora. Przeważnie wynosi on od 20 do 50 ms, im mniej, tym lepiej. Entuzjaści dynamicznych gier powinni zwrócić uwagę również na częstotliwość odświeżania, która odpowiada za płynność rozgrywki i to ile klatek telewizor wyświetla podczas jednej sekundy. Zwykłe telewizory mają częstotliwość odświeżania na poziomie 50 Hz, a telewizory dla graczy oferują 120 Hz. Tylko w wersji smart W obecnych czasach telewizor osiągnie pełnię swoich możliwości tylko poprzez dostęp do sieci. obecnie prawie wszystkie modele w sklepach wyposażono w system smart, który umożliwia korzystanie z wielu aplikacji dostępnych tylko przez internet. Możesz odpalać filmiki z YouTube na dużym ekranie, oglądać filmy i seriale na życzenie czy słuchać ulubionej muzyki dzięki aplikacjom streamingowym. Warto przed zakupem sprawdzić, jak sprawuje się system, w starszych modelach ma on bowiem swoje wady takie jak nieintuicyjny interfejs czy długi czas reakcji.