Ile zarabia się w branży IT w Polsce?

Just Join IT - największy w Polsce portal pracy dla branży technologicznej - opublikował "Raport wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022". Na potrzeby publikacji przeanalizowano ponad 175 tys. ofert pracy zamieszczonych na portalu w 2022 roku. Oferowane w ogłoszeniach o pracę wynagrodzenia porównano z danymi o realnych zarobkach, zebranymi od 3 tysięcy specjalistów IT. Raport pokazuje, że w 2022 roku rynek pracy w branży IT rozwijał się bardzo dynamicznie.