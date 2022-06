Pamięć RAM to jeden z kilku podstawowych podzespołów każdego komputera i laptopa. To między innymi od tego elementu zależy sprawność urządzenia. Czym zatem dokładnie jest pamięć RAM i do czego służy? Jakie są rodzaje i typ pamięci RAM? Ile pamięci RAM do laptopa wybrać? Podpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Pamięć RAM to pamięć operacyjna, której zadaniem jest przechowywanie danych z działających w danym momencie programów lub gier. Szybka pamięć RAM charakteryzująca się równie małym opóźnieniem sprawia, że komputer pracuje sprawnie. Tego rodzaju element jest jednym z kilku podstawowych podzespołów komputera, dlatego warto dokładnie zastanowić się, czy interesująca nas pamięć RAM faktycznie będzie dla nas wystarczającym rozwiązaniem. Aby mieć pewność, że ostatecznie zdecydujesz się na optymalną pamięć RAM dla swojego komputera, koniecznie zwróć uwagę na parametry techniczne i dopasuj je do swoich potrzeb oraz oczekiwań.

Aktualnie uważa się, że 8 GB RAM to minimum, na które należy się decydować. Pamiętaj jednakże o tym, że systemy operacyjne wraz z programami są na bieżąco rozbudowywane, a to oznacza, że z czasem wzrośnie zapotrzebowanie na większą ilość RAM. Dlatego kupując pamięć RAM, warto myśleć przyszłościowo.

Z większą pamięcią RAM nie trzeba się martwić o to, że za kilka - kilkanaście miesięcy pojawią się nowe programy lub gry, które będą gorzej działały. Chociaż w przypadku pamięci RAM łatwiej oczywiście ją dołożyć lub wymienić do komputera stacjonarnego, również w laptopach można obecnie wykonać tego typu działania. Większa ilość pamięci może więc wydawać się niepotrzebnym wydatkiem, szczególnie jeżeli ktoś używa komputera głównie do przeglądania internetu, ale warto się nad nią zastanowić. Jeżeli nie wiesz, ile pamięci RAM potrzebujesz, aby uzyskać odpowiednią wydajność pamięci operacyjnej, zawsze możesz sprawdzić, jakie wymagania mają interesujące cię gry lub aplikacje. Warto też znać różnice pomiędzy pamięcią RAM a innymi jej rodzajami. Nowoczesne kości pamięci są bardziej wydajne, dlatego warto rozważyć wymianę, nawet jeżeli będzie to zbliżona ilość. O ile do oglądania filmów czy prostych zastosowań nie trzeba mieć większej pojemności pamięci, to zdecydowanie wpłynie ona na szybkość działania systemu. Z tego powodu w przypadku laptopów i komputerów stacjonarnych producenci zwracają uwagę nie tylko na ilość, ale również na szybkość podzespołów w kompaktowych konstrukcjach pamięć RAM.