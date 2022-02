Ile kosztuje gazowanie wody w domu? Sprawdź, ile zaoszczędzisz

Prawdziwy koszt wody w butelce

Choć Polacy nie przodują w rankingach spożycia wody, rynek tej butelkowanej w 2018 roku wart był przeszło 4 miliardy złotych[1]. Litr gazowanej wody kosztuje średnio 1,50 zł (1,20 - 1,80 zł) w przypadku butelek o pojemności 1,5 litra. Przy zakupie mniejszych opakowań, cena wzrasta do nawet 4,20 zł. Zakładając, że każdy z nas powinien wypijać średnio 2 litry wody, czteroosobowa rodzina wydaje na ten cel ok. 12 zł dziennie (przy butelkach 1,5 l). To średnio 360 zł miesięcznie. Jeżeli konsument preferuje poręczniejsze butelki o pojemności poniżej 1 litra, wydatki wzrastają do 33,60 zł za każdy dzień i 1008 zł za miesiąc!

Jak widzisz, koszt zakupu tak podstawowego produktu, jakim jest woda pitna, może być znaczącą pozycją w domowym budżecie. Gdy ceny w sklepach nieustannie szybują w górę, warto znaleźć sposób, by zminimalizować wydatki, nie rezygnując jednocześnie z ulubionej wody z bąbelkami.

Aż 30% Polaków wybiera gazowaną wodę w butelce[2]. Nasycona dwutlenkiem węgla szybko gasi pragnienie i jest po prostu smaczna. Czy miłośnicy tego napoju są skazani na zakup wody w plastiku? W odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów pojawiło się nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie, które z pewnością przypadnie do gustu osobom troszczącym się o środowisko naturalne i zawartość swojego portfela.

SodaStream – czy warto?

Nie musisz rezygnować z gazowanych napojów, by być eko i oszczędzać pieniądze. Ekspres SodaStream posiada nowoczesny system do gazowania wody. Jest to niewielkie urządzenie, z wymiennymi cylindrami z dwutlenkiem węgla. Pozwala szybko i bez trudu nasycić zwykłą kranową wodę gazem. Jeden cylinder pozwoli ci uzyskać do 60 litrów gazowanej wody w cenie 0,83 zł za każdy litr. Jak widzisz, kwota ta jest znacząco niższa od ceny wody butelkowanej. Zużyte cylindry możesz wymienić przy okazji zakupów spożywczych u jednego z partnerów marki albo zamówić je online[JB3] , korzystając z darmowej wysyłki - czy to się nie opłaca?

Jak zrobić wodę gazowaną przy użyciu saturatora? To niezwykle proste: Jeżeli używasz SodaStream pierwszy raz, zdejmij tylną pokrywę i włóż cylinder z dwutlenkiem węgla. Napełnij butelkę wodą z kranu do wyznaczonej linii. Zainstaluj butelkę w ekspresie Terra lub Duo. Naciskaj przycisk na górze saturatora SodaStream. 1-2 razy gdy chcesz uzyskać lekki gaz, 3-4 średni, 5-7 mocny. Ty decydujesz. Poczuj orzeźwienie lub zakręć butelkę i zabierz ją ze sobą.

Gazowanie wody w domu – bądź eko!

Wielu z nas nie wyobraża sobie wody bez gazu. Do niedawna wiązało się to z zakupem produktów w jednorazowych opakowaniach z plastiku PET. Jednak świadomość ekologiczna Polaków stale rośnie. W badaniu przeprowadzonym przez Kantar Polska, aż 97% respondentów przyznało, że za zły stan naszej planety oraz globalne ocieplenie odpowiada przede wszystkim człowiek[3]. W siłę rośnie ruch Less Waste, który zakłada ograniczenie wytwarzania śmieci do minimum, w zamian stawiając, m.in. na wielorazowe opakowania.

Coraz więcej Polaków zdaje sobie również sprawę z tego, że woda kranowa jest w pełni zdatna do spożycia, a jej jakość nie odbiega od tej butelkowanej. Jej atutami są także łatwa dostępność oraz znacząco niższa cena. W większości zakątków Polski cena metra sześciennego wody z kranu nie przekracza 10 zł[4]. To zaledwie grosz za każdy litr!

Wybierając wodę kranową, możesz w zauważalny sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Dzięki ekspresom i wielorazowym butelkom od SodaStream unikniesz zakupu nawet 1769 plastikowych opakowań w ciągu czterech lat.

Dzięki dostępności syropów , możesz zrezygnować również z popularnych napojów gazowanych w jednorazowych opakowaniach. Choć na co dzień w naszej diecie powinna dominować woda, każdy z nas ma czasem ochotę na nieco słodkiego orzeźwienia. W ofercie SodaStream znajdziesz dodatki do wody o smaku Pepsi, Mirindy, 7Upa i pobudzającą mieszankę kofeiny z witaminami. Na wielbicieli klasyki czekają lemoniada i napoje owocowe. Z każdej butelki syropu możesz przygotować aż 9 litrów ulubionego napoju, w znaczący sposób ograniczając plastikowe odpady oraz koszty. Za pyszne bąbelki w kultowych smakach zapłacisz znacznie mniej niż kupując te same napoje w jednorazowej butelce.

Jak SodaStream wspiera naturę?

SodaStream to marka, której nie są obojętne kwestie ekologii. Dlatego też, we współpracy z międzynarodową organizacją CarbonTrust, wdrożono szereg usprawnień, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Do czego zobowiązuje się SodaStream?



Ograniczenie produkcji plastikowych butelek poprzez popularyzację swoich saturatorów (78 mld sztuk, w tym miliard w naszym kraju, do 2025 roku). Zmniejszenie śladu węglowego przez wykorzystanie wyłącznie odnawialnych źródeł, np. paneli słonecznych, jako sposobu pozyskiwania energii (do 2030 roku). Produkcja opakowań ekspresów w oparciu o surowce wtórne (nie mniej niż 85%). Usprawnienia logistyczne: nowo wybudowana fabryka w Holandii oraz transport morski, by zmniejszyć dystans pokonywany przez gotowe produkty.

Urządzenie do gazowania wody w domu – z korzyścią dla twojego zdrowia

Czy wiesz, że wybór urządzenia do nasycania wody dwutlenkiem węgla zamiast napoju w jednorazowej butelce może sprzyjać twojemu zdrowiu? Jednorazowe opakowania wykonane są najczęściej z plastiku oznaczonego numerem 1. Butelki PET, choć posiadają certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Unię Europejską, nie są całkowicie obojętne dla naszego organizmu. Badania pokazują, że zamknięta w nich woda może mieć niekorzystny wpływ na układ hormonalny człowieka.

Także używany do produkcji polimerów PET trójtlenek antymonu charakteryzuje się szkodliwym działaniem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest on rakotwórczy. Do tej pory przebadano zaledwie tysiąc z czterech tysięcy wszystkich substancji chemicznych, tworzących ten rodzaj plastiku[5].

Warto więc, w trosce o swoje zdrowie, postawić na wielorazowe opakowania wykonane z Tritanu. To odporne na uszkodzenia, antybakteryjne i lekkie tworzywo, które nie wpływa negatywnie na ludzki organizm. SodaStream oferuje także butelki szklane, które są co prawda cięższe niż te plastikowe, jednak znacznie przyjaźniejsze dla natury i zdrowia.

