Ile jest stron internetowych na świecie? Ta liczba robi wrażenie. Zwłaszcza, że to podstawa brandingu firm

Powszechność dostępu do internetu sprawia, że do sprawnego pozyskiwania i kontaktu z klientami coraz bardziej niezbędna jest strona firmowa. Mimo że dla pokolenia Y oraz Z jest to elementem naturalnym, jednakże zasadność posiadania tej formy komunikacji z klientami potwierdzają również badania. Według danych Adobe Consumer Content Servey, 38,5 procent internautów ocenia firmę po samym wyglądzie jej strony internetowej. Do tego, jak podaje serwis sweor.com, 57 procent użytkowników twierdzi, że nie poleci innym firmy, której strona internetowa jest nieczytelna.