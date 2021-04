Ile jest bąbelków w szklance piwa? Naukowcy oszacowali wynik

O sprawie można przeczytać w publikacji na acs.org . Działania naukowców polegały na sprawdzeniu, ile bąbelków pojawi się w piwie o temperaturze około 5,5 stopnia Celsjusza nalanym do przechylonej szklanki o pojemności 500 ml. Chociaż konkretna odpowiedź nie padła, wykorzystując ultraszybkie kamery i badając zdobyty materiał udało się oszacować, że w szklance pojawi się od 200 tys. do 2 mln bąbelków.

Podczas analizy wzięto pod uwagę charakterystyczny sposób powstawania pęcherzyków dwutlenku węgla. Jak się okazuje, gaz gromadzi się wstępnie we wszystkich szczelinach i wgłębieniach pozornie płaskiej powierzchni szklanki, które mają szerokość większą niż 1,4 mikrometra.

Bąbelki zwiększają swoją objętość i "uciekają" ze szczelin, po drodze łącząc się z innymi pęcherzykami. Co nie powinno być zaskoczeniem, proces trwa nieprzerwanie, dopóki stężenie dwutlenku węgla w piwie nie spadnie.

Co ciekawe, analiza liczby bąbelków w piwie nie była pierwszą tego rodzaju związaną z alkoholem. Jak czytamy w publikacji, wcześniej badacz Gérard Liger-Belair ustalił, że w kieliszku szampana wydziela się ich około milion. Jak się okazuje, zaproponowana przez badaczy potrzeba policzenia liczby bąbelków w piwie okazała się na tyle interesująca, że badania zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań Naukowych we Francji. ACS to organizacja non-profit zarejestrowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych.