IEM wprowadza wytyczne w związku z koronawirusem. Personel będzie kontrolował temperaturę

Koronawirus budzi duże obawy w związku z łatwością przenoszenia się i większą śmiertelnością niż w przypadku zwykłej grypy. Organizatorzy IEM oświadczyli, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników wdrożyli specjalne procedury.

Koronawirus sukcesywnie się rozprzestrzenia. Kolejne ognisko pojawiło się we Włoszech . Polska jest na liście krajów zagrożonych epidemią . Z tego powodu organizatorzy IEM zaktualizowali wytyczne dotyczące imprezy.

Koronawirus coraz bliżej Polski

Koronawirus niebezpiecznie zbliża się do naszego kraju. Najbliższe zachorowania odnotowano za naszą zachodnią granicą - [b]w Niemczech[/b]. Sporo przypadków infekcji odkryto we Włoszech. Widać to doskonale na mapce przygotowaną przez serwis Statista.