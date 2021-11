Idź własną drogą. Jak kupować poza schematem?

System inteligentnego domu można rozbudowywać w nieskończoność, instalując na przykład zdalnie sterowane gniazdka i alarmy. To, co zwróciło naszą uwagę podczas przekopywania tej półki w Komputronik, to… guzik. A konkretnie – przycisk (button) Fibaro, który może mieć wiele różnych zastosowań w całym systemie smart home. Wygląda jak plastikowy grzybek z przyssawką, dzięki czemu można go zamontować na każdej powierzchni, w tym na pionowej ścianie. Można go zaprogramować do wykonywania dowolnej czynności – może być dodatkowym włącznikiem, tzw. panic button, wywołującym odpowiednie procedury (np. wezwanie pomocy), może służyć do sterowania całymi sekwencjami zdarzeń. Przykładowo jedno przyciśnięcie guzika przy łóżku wyłącza budzik, włącza muzykę, odsłania okna, włącza ekspres do kawy, uruchamia podgrzewanie w garażu, żeby było miło do niego wejść w mroźne poranki. Super przydatna rzecz za jedyne 229 zł. Plus cena wszystkiego, co można do niego podłączyć, oczywiście.