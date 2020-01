Hyundai i Uber stworzą latające taksówki

Może i wizje z "Blade Runnera" i innych dzieł science-fiction ciągle się nie spełniły, ale to nie oznacza, że marzenia zostały porzucone. Hyundai i Uber pracują nad latającą taksówką.



Według zapowiedzi latająca taksówka rozpędzi się do 290 km/h, co pozwoli pokonać trasę o długości ok. 80 km w 15 minut. Kluczem do skrócenia podróży jest nie tylko prędkość. Najważniejsze jest to, że taksówka ma latać - osiągając wysokość do 600 metrów nad ziemią - omijając w ten sposób korki czy światła. Dlatego też kurs zajmujący latającej taksówce kwadrans, w samochodzie trwałby… nawet 2 godziny, przy dużym ruchu. Za przykład posłużyła trasa pomiędzy San Francisco a San Jose.