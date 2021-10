WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Hulaj po mieście szybko i ekologicznie! Przedstawiamy liczne zalety hulajnogi elektrycznej Na przestrzeni ostatnich lat hulajnogi elektryczne stały się jednymi z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych środków komunikacji miejskiej. Jazda hulajnogą daje wiele korzyści, a unikanie korków i zatłoczonych autobusów, to zaledwie niektóre z nich. Doceń ten niewielki, za to bardzo szybki pojazd, z którym zawsze dotrzesz wszędzie na czas. W razie potrzeby złożysz ją i zabierzesz ze sobą do pociągu lub autobusu Źródło: Unsplash.com , fot: Let's Kick Elektryczne pojazdy z roku na rok cieszą się coraz większym uznaniem wśród mieszkańców dużych miast. "Zielone" rowery, deskorolki i hulajnogi nie tylko wpisują się w modny trend na ekologiczny styl życia – to także niesamowicie komfortowy i nieporównywalnie szybszy sposób przemieszczania się po zatłoczonych ulicach. Szczególnie te ostatnie zyskują rzesze zwolenników, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Elektroniczne hulajnogi są bezkonkurencyjne w porównaniu z tradycyjną komunikacją miejską – dzięki nim omijasz korki, nie musisz znosić dyskomfortu w przepełnionych autobusach i tramwajach, a dodatkowo serwujesz sobie przyjemną podróż na świeżym powietrzu, po ulubionych, indywidualnie wytyczonych trasach. Wolność, swoboda ruchu, wiatr we włosach i zawrotna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć to niepozorne urządzenie – to wszystko sprawia, że hulajnoga elektryczna stała się święci triumfy na ulicach, pozostawiając środki ZTM daleko w tyle. W czym tkwi fenomen tego urządzenia? Wyjaśniamy poniżej. Elektryczny jednoślad dla każdego Elektryczna hulajnoga pod względem wyglądu niewiele różni się od tradycyjnej dziecięcej zabawki. Jednak w przeciwieństwie do hulajnogi napędzanej siłą nóg, ta elektryczna wyposażona jest w silnik, który w pełni zastępuje nasz wysiłek i pracę mięśni. Przeciwnicy takiego urządzenia wytykają producentom, że promują brak ruchu i wygodnictwo. Cóż, faktycznie, podczas jazdy hulajnogą nie spalimy zbyt wielu kalorii, ale przecież podróż samochodem czy autobusem także nie należy do czynności angażujących wszystkie zespoły mięśni, prawda? Jeżeli zaczniemy postrzegać hulajnogę zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli jako alternatywny środek komunikacji, z całą pewnością zaczniemy dostrzegać, jak wiele ma zalet. Podróż hulajnogą to nieporównywalna oszczędność czasu. Zapomnij o korkach, niezliczonych przystankach, tłoku, awariach pojazdów, niewygodzie podróżowania w ścisku i związanych z tym pandemicznych zagrożeniach. Wsiadając na hulajnogę sam jesteś sobie sterem i żeglarzem (a może raczej, pilotem) trasy, którą możesz wcześniej zaplanować tak, żeby była komfortowa i przyjemna. Kto nie chciałby rano mijać różnokolorowych koron drzew, przemierzając jeden z miejskich parków? A może po drodze przystanek na szybkie espresso w ulubionej kawiarni? Spokojnie, masz czas, a z elektryczną hulajnogą na pewno dotrzesz wszędzie punktualnie. Szybka i przyjemna podróż do celu Jeżeli choć raz wsiedliście na elektryczną hulajnogę, z pewnością nie musimy przekonywać was, jak wygodna i przyjemna jest podróż takim pojazdem. Każdy, kto pamięta niczym nieskrępowaną radość jazdy hulajnogą w dzieciństwie, ten doskonale wie, o czym mówimy. Elektryczne wspomaganie dodatkowo potęguje wrażenia z jazdy takim sprzętem, a intuicyjny system sterowania i prosty w obsłudze hamulec zapewnia większą i znacznie bardziej precyzyjną kontrolę nad pojazdem. Fenomen elektronicznych jednośladów sprawił, że dziś nikogo już nie dziwi biznesmen w garniturze i aktówką, pędzący do biura hulajnogą. Te innowacyjne pojazdy miejskie skutecznie obaliły stereotyp hulajnogi – zabawki. Modele, które znajdziemy w profesjonalnych salonach ze sprzętem elektronicznym, w niczym nie przypominają dwukołowych pojazdów dla kilkulatków. Elektroniczne hulajnogi miejskie wyróżnia nowoczesna technologia, bezpieczeństwo jazdy i przede wszystkim, niezwykła wygoda. Warto poczuć tę niczym nieskrępowaną radość, jaką daje pęd jazdy hulajnogą. Zapewniamy, że kto raz spróbuje, ten już zawsze będzie chciał przemieszczać się po mieście elektronicznym jednośladem. Jak wybrać idealną hulajnogę do miejskich eskapad? Przeczytaj, zanim kupisz Choć zakup hulajnogi elektrycznej to niemały wydatek, warto pamiętać, że taka inwestycja zwróci się z czasem – w postaci oszczędności za bilety komunikacji miejskiej, parking czy paliwo. Sceptyków zapewniamy, że hulajnoga może w pełni zastąpić samochód lub jakikolwiek inny pojazd miejski. Taki niewielki, doskonale zwrotny jednoślad nie wiąże się z koniecznością szukania miejsca parkingowego, a dodatkowo przysłużymy się planecie, bo przecież pojazdy na prąd pomagają zminimalizować emisję CO2 do atmosfery. Za dość wysoką ceną hulajnogi stoi jej wysoka jakość. Dlatego też nie warto oszczędzać w tym temacie – lepsza technologia to większe bezpieczeństwo i pewność, że urządzenie nie zawiedzie nas na drodze. O tym, jaki wariant wybrać, w dużej mierze decydują nasze indywidualne potrzeby i preferencje. Istnieje jednak kilka uniwersalnych parametrów, na które trzeba zwrócić uwagę przed zakupem pojazdu: prędkość hulajnogi, czas pracy urządzenia i czas ładowania. Jeżeli hulajnoga będzie ci służyć jedynie do pokonania niewielkiego dystansu do biura, pojazd o zasięgu kilku lub kilkunastu kilometrów powinien w pełni wystarczyć. Planujesz dłuższe wycieczki? Wybierz hulajnogę, którą bez trudu przejedziesz nawet kilkadziesiąt kilometrów. Pozostałe, równie istotne informacje to np. dopuszczalna waga kierowcy, wielkość i jakość kół (nie każde kółka poradzą obie z krawężnikami lub z brukowaną, nierówną nawierzchnią). Ważnym czynnikiem będzie także ciężar samej hulajnogi – czasem przecież trzeba będzie ją przenieść, a poza tym, ciężkie pojazdy są mniej zwrotne i trudniejsze do prowadzenia. Bez względu na to, jaki model wybierzesz, gwarantujemy, że jazda hulajnogą będzie źródłem prawdziwej przyjemności, a zaoszczędzony czas, którego nie spędzisz w korkach, możesz wykorzystać na odkrywanie nowych, nieznanych tras – na elektronicznym jednośladzie, rzecz jasna! 