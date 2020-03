Huawei Mobile Services. Co oferują usługi mobilne giganta z Shenzhen?

Co kryje się pod tą nazwą? Mówiąc w skrócie: alternatywny system usług, kompletnie niezależny od Google’a, który oferuje swoim użytkownikom wiele wygodnych rozwiązań. Pierwszym z nich jest oczywiście konto użytkownika, którego założenie jest pierwszym krokiem do korzystania z ekosystemu chińskiego producenta.

Konto ID Huawei w dużej mierze przypomina konto Google – tak samo możemy zapisać swoje ustawienia dotyczące bazy kontaktów, czy też zainstalowanych na naszym smartfonie aplikacji; zapisać dane potrzebne do płatności online oraz stworzyć kopię zapasową (tzw. backup) naszych danych i zdjęć. Zapis tych wszystkich czynności odbywa się w chmurze Huawei, w której każdy użytkownik z ID Huawei otrzymuje darmowe 5 GB do swojej dyspozycji. Warto o tym pamiętać – backupów nigdy za wiele.

Dodatkowe korzyści

Pierwszą, moim zdaniem najważniejszą, zaletą posiadania ID Huawei jest szybszy dostęp do aktualizacji oprogramowania naszych urządzeń. Zawierają one też poprawki dotyczące bezpieczeństwa, co w czasach, w których najbardziej newralgiczne dane przechowywane są na naszych smartfonach, jest niezwykle ważne.