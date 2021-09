WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

huawei + 2 atrakcyjna ofertatablet Artur Wigo Dzisiaj, 09-09-2021 12:05 Huawei MatePad 11. Wyjątkowo rozrywkowy tablet Moda na tablety powróciła, ale nic w tym dziwnego, bowiem ich możliwości wciąż rosną, a perspektywa wygodnego korzystania z urządzenia również w pozycji horyzontalnej ma wielu amatorów. Share Duży ekran tabletów sprawdzi się w tych zastosowaniach, gdzie ekrany smartfonów będą po prostu za małe. Mowa tu między innymi o pracy, której charakterystyka zauważalnie zmieniła się w ciągu ostatniego roku. Jeśli dodamy do tego wysokie odświeżanie ekranu zapewniające płynny obraz oraz znakomite głośniki, to otrzymamy urządzenie, które świetnie sprawdzi się także po godzinach - w rozrywce. Tablet jest po prostu urządzeniem wszechstronnym, którego zalety odkrywamy na nowo. Huawei MatePad 11 – wyzwanie Władcy Pierścieni Huawei MatePad 11 oferuje ekran o przekątnej 10,95 cala i rozdzielczości 2560 x 1600 (275 PPI). Jest to matryca typu IPS z odświeżaniem 120 Hz. O dobrą jakość obrazu w czasie oglądania filmów nie musimy się więc martwić, ale co z audio? O odpowiednie doznania słuchowe dba system czterech głośników Harman Kardon. Tablet został wyposażony w baterię o pojemności 7250 mAh, co ma pozwolić na odtwarzanie wideo do 12 godzin non stop. Powinno to wystarczyć do obejrzenia całej trylogii Władcy Pierścieni w wersji reżyserskiej za jednym posiedzeniem (Drużyna Pierścienia 3,4 godziny, Dwie Wieże 3,7 godziny i Powrót Króla 4,1 godziny). Podejmiecie to wyzwanie? O odpowiednio szybki streaming wideo zadba Wi-Fi w najnowszej wersji 6. Dodatkowo tablet został wyposażony w opcję udostępniania ekranu, więc w razie potrzeby można przesyłać obraz choćby na telewizor. Pora na tabletową rozgrywkę! Warto zaznaczyć, że Huawei MatePad 11 pracuje pod kontrolą autorskiego systemu Huawei - HarmonyOS. Aplikacje i gry pobierać możemy z Huawei AppGallery, w którym znajdziemy mnóstwo interesujących propozycji. Dla graczy przygotowano między innymi Fortnite, World Of Tanks Blitz, Asphalt 9, EVE Echoes (!), Shadow Fight 3, World Of Warships, State Of Survival, a nawet nieśmiertelne Angry Birds. A to dopiero początek. Huawei zapewnia, że współpracuje z całą masą deweloperów, by rozszerzać tę listę. I to widać. Nie ma tygodnia, by w sklepie z aplikacjami nie pojawiały się nowe produkcje. Właściciele MatePad 11 będą więc zadowoleni, ponieważ jest to sprzęt wręcz stworzony do grania. Warto przy tym wspomnieć, że na tablecie Huawei nie jesteśmy ograniczeni do grania za pomocą dotykowego ekranu. Można bez problemów podłączyć do niego klawiaturę oraz myszkę i grać w bardziej komfortowy sposób. HUAWEI MatePad 11 – od środka Tablet od Huawai napędza znakomity procesor Qualcomm Snapdragon 865, znany choćby z tego, że korzystało z niego wiele gamingowych smartfonów. Wyposażony w układ graficzny Adreno 650 potrafi sprostać wielu wyzwaniom. W zależności od wersji, Huawei MatePad 11 może być wyposażony w 64, 128 lub 256 GB pamięci, a pojemność dysku możemy rozbudować, stosując karty microSD o pojemności do 1 TB. Urządzenie zostało wyposażone w 6 GB pamięci RAM. HUAWEI MatePad 11 – do rozrywki i wygodnej konsumpcji treści Huawei MatePad 11 to tablet, który świetnie sprawdzi się w zastosowaniach rozrywkowych. Znakomity ekran IPS o odświeżaniu 120 Hz oraz cztery głośniki Harman Kardon pozwalają na komfortowe oglądanie filmów, a jego wydajność pozwala na rozgrywkę nawet w wymagające mobilne gry. Oczywiście na tym jego zalety się nie kończą i można wspomnieć choćby o wyposażeniu w dwie kamery, z czego tylna o rozdzielczości 13 MP umożliwia nagrywanie filmów nawet w rozdzielczości 4K UHD, a przednia o rozdzielczości 8 MP w rozdzielczości Full HD. W zależności od potrzeb może on również nam posłużyć również do bardziej poważnych zastosowań, ale to już temat na zupełnie oddzielny artykuł.