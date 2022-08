Huawei MateBook D Full HD Ultrabook AMD Ryzen 5 - recenzja

Laptopy Huawei są lepsze od wielu renomowanych marek. Mają też większe przychody w porównaniu do takich firm jak Dell czy Lenovo. Najlepsze laptopy Huawei oferują duży wyświetlacz o bardzo wysokiej rozdzielczości oraz wydajny procesor.

Jednym z najbardziej poszukiwanych laptopów Huawei jest Huawei MateBook D 14. Podkreśliliśmy jego każdą cechę w naszej szczerej recenzji Huawei MateBook D 14. Przetestowaliśmy ten niesamowity laptop pod kątem wydajności, wytrzymałości, przenośności i co najważniejsze - responsywności.

Procesor: Czterordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 3500U.

Czterordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 3500U. Prędkość procesora: 2,1 GHz, maksymalna prędkość Turbo 3,7 GHz

2,1 GHz, maksymalna prędkość Turbo 3,7 GHz Rozmiar wyświetlacza : 14 cali

: 14 cali Rozdzielczość : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Typ pamięci masowej: SSD

SSD Pojemność pamięci masowej: 512 GB

512 GB Układ graficzny: Na pokładzie/zintegrowana grafika

Na pokładzie/zintegrowana grafika System operacyjny: Windows 10, Home

Windows 10, Home Waga: 1,38 kg

1,38 kg Kolor: Szary

Szary Najbardziej odpowiedni dla: Dorywcze korzystanie z komputera

PRZETWARZANIE I WYDAJNOŚĆ

Huawei MateBook D 14 to jeden z tych niedrogich laptopów Huawei, które oferują niezrównaną szybkość przetwarzania i intuicyjną wydajność. Ten niesamowicie intuicyjny laptop może pochwalić się procesorem AMD Ryzen 5 3500U, który nie tylko zwiększa wydajność, ale także przyspiesza prędkość przetwarzania. Aby wspomóc procesor w dostarczaniu najlepszej wydajności, ten laptop jest również wyposażony w dysk SSD PCIe. Co więcej, jest również wyposażony w dwukanałową architekturę DDR4 RAM, która oferuje 8 GB miejsca do przechowywania danych i ładowania wielu aplikacji w tym samym czasie bez doświadczania jakichkolwiek spowolnień.

Najlepszą częścią tego niesamowicie niedrogiego laptopa jest to, że oferuje on szybkie prędkości czytania i pisania. Najlepsze niedrogie laptopy Huawei nigdy nie zawodzą, jeśli chodzi o wydajność - zapewnia https://techpolska.pl/. Możesz pracować wielozadaniowo, obsługiwać złożone projekty, a nawet używać go przez cały dzień, a ten laptop nie będzie się zniechęcał.

KONSTRUKCJA I WYŚWIETLACZ

Zawsze można liczyć na laptopy Huawei, aby zapewnić najnowocześniejszy design i oszałamiający wyświetlacz. Huawei MateBook D 14, jeden z najbardziej przystępnych cenowo laptopów Huawei, oferuje najpiękniejszy design, jaki ktokolwiek kiedykolwiek widział. Jego piękna, opływowa konstrukcja nie tylko wygląda świetnie, gdy bierzesz udział w międzynarodowych konferencjach i kongresach, ale także umożliwia przesunięcie zawiasu o prawie 180 stopni, oferując tym samym wyjątkową elastyczność, gdy musisz pracować. Z pięknym 14-calowym ekranem, ten laptop zapewni Ci najlepszy widok w domu, czy jesteś na skraju siedzenia lub kopiąc z powrotem.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to urządzenie nie będzie zbierać żadnych skarg od Ciebie. Z niezwykłym ekranem 1920 x 1080 IPS sparowanym z ramkami, które zostały pozbawione do zaledwie 4,8 mm, ten laptop sprawia, że wyświetlacz Full View wygląda tak, jakby nie miał końca. Co więcej, dzięki kątowi widzenia 178 stopni możesz cieszyć się kinowymi wrażeniami, wysyłać e-maile i oglądać filmy w żywych kolorach na jasnym ekranie. A żeby zwiększyć wrażenia z oglądania, oferuje on układ graficzny Radeon Vega 8, który przenosi rozrywkę na wyższy poziom.

WSPÓŁPRACA NA WIELU EKRANACH

Najlepsze laptopy Huawei pozwalają Ci przekształcić Huawei MateBook i Twój telefon komórkowy w jedno super urządzenie. Nie musisz nawet mieć połączenia z internetem, aby to zrobić, wystarczy zwykłe stuknięcie. Po skonfigurowaniu, ekran telefonu pojawi się na laptopie i będziesz mógł przeciągać i upuszczać pliki między telefonem komórkowym a laptopem, a nawet je edytować, podczas gdy będziesz rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i rodziną w tym samym czasie, używając tej samej myszy i klawiatury. Ta współpraca między urządzeniami jest unikalną cechą ekskluzywną dla laptopów Huawei.

Pamiętaj jednak, że ta wieloekranowa współpraca jest dostępna tylko na HUAWEI MateBook D 14 z wersją PC Manager 10.0.2.99. Można z niej korzystać także na laptopie D 14, który ma powiązane sterowniki dostarczone przez PC Manager. Ponadto współpraca wieloekranowa jest kompatybilna tylko z wybranymi smartfonami z obsługą NFC, które spełniają następujące warunki: Telefony HONOR z systemem EMUI10 lub Magic UI 3.0 lub wyższym, lub telefony HUAWEI z systemem EMUI10 lub wyższym, donosi https://techpolska.pl/.

SZYBKIE ŁADOWANIE

HUAWEI MateBook D 14 jest zdecydowanie jednym z najlepszych laptopów Huawei ze względu na świetlną szybkość ładowania. Oferuje 56 Wh baterię, która trwa bardzo długo, ale jeśli skończysz zapominając o ładowaniu laptopa w nocy przed pracą często, to urządzenie jest dla Ciebie. To idzie od zera procent do 46 procent w zaledwie 30 minut. Przybywa wyposażony w 65 W USB-C ładowarki, która jest tak mała, że może zmieścić się w kieszeni, dzięki czemu można ładować laptopa, nawet gdy jesteś w ruchu. Ponadto, ładowarka 65 W USB-C obsługuje również szybkie ładowanie i przesyłanie danych dla Twojego telefonu komórkowego.