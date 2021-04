WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne huawei + 1 laptop Sławomir Serafin Dzisiaj, 08-04-2021 09:15 Materiał powstał przy współpracy z Huawei Huawei MateBook D 16 – poznaj nowego, stylowego laptopa Uniwersalny laptop z 16-calowym wyświetlaczem. Lekki i wydajny. Doskonale sprawdzający się w roli przenośnego biura, narzędzia do pracy i nauki. Nowa propozycja od Huawei od razu trafia do czołówki w swoim przedziale cenowym. Share Huawei MateBook D 16 Źródło: materiały partnera Czym różnią się od siebie laptopy? Głównie dwiema podstawowym cechami. Pierwszą z nich są fizyczne charakterystyki samego urządzenia, czyli jego wymiary oraz waga. Powiązane są one przede wszystkim z wielkością wyświetlacza. Laptop z 14-calowym wyświetlaczem będzie oczywiście mniejszy, lżejszy i bardziej mobilny od dużego urządzenia z wyświetlaczem 17-calowym. Drugą cechą, która odróżnia laptopy poszczególnych producentów oraz serii jest moc podzespołów. A dokładniej to, czy dane urządzenie posiada dedykowany układ graficzny czy też polega na takim, który jest zintegrowany z płytą główną. Zalety pierwszego rozwiązania są oczywiste – karta graficzna pozwala komputerowi między innymi na obsługiwanie wymagających gier. To bardzo ważne, jeśli chcemy bawić się najnowszymi i najgłośniejszymi produkcjami. Zintegrowana grafika jest jednak o wiele bardziej atrakcyjna dla użytkowników, którzy potrzebują komputera do wszystkich innych zastosowań. Bez dedykowanej karty, jej poboru mocy oraz dodatkowego chłodzenia otrzymujemy urządzenie lżejsze, cichsze i dużo bardziej wydajne energetycznie. Klasycznie nowoczesny Huawei MateBook D 16 to uniwersalny laptop z wysokiej jakości podzespołami przeznaczony do pracy, nauki i rozrywki. Zaprojektowany w tradycyjnym stylu, bez wzorniczych ekstrawagancji. Jego elegancka obudowa z matowego aluminium wydaje się nie kryć żadnych niespodzianek oraz innowacji. Szybko okazuje się jednak, że to pierwsze wrażenie jest mylne. Mimo klasycznego wyglądu jest to urządzenie, które zaskakuje. Szesnaście cali żywych kolorów Pierwszą niespodzianką jest wyświetlacz o przekątnej 16,1 cala. MateBook D 16 jest tylko o kilka milimetrów większy od standardowego laptopa 15-calowego, ale ma zauważalnie większy, bezramkowy ekran, który zapewnia lepszą przestrzeń roboczą. I na dodatek jest to wyświetlacz wysokiej jakości, oferujący w rozdzielczości 1080p stuprocentowe pokrycie barw w standardzie sRGB. Oznacza to, że można go z powodzeniem wykorzystywać do profesjonalnej obróbki materiałów multimedialnych i grafiki. A jest to sprzęt ze średniej półki cenowej przecież, gdzie ekrany tak wysokiej jakości są raczej niespotykane. materiały partnera Huawei MateBook D 16 Źródło: materiały partnera Dźwięk i jego brak Drugim wyróżnikiem nowej propozycji od Huawei są jej możliwości w zakresie audio. MateBook D 16 świetnie brzmi głównie dzięki temu, że inżynierowie sięgnęli tutaj po innowacyjne rozwiązanie, jakim jest umieszczenie głośników pod maskownicami po obu stronach klawiatury. Nie zasłonimy ich przypadkiem, nie stłumimy dźwięku w żadnej sytuacji. Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu te dwa głośniki z powodzeniem symulują przestrzenne brzmienie Surround 7.1, co docenią wszyscy fani multimediów. W MateBook D 16 można jednak zachwycić się także brakiem dźwięków. Układ AMD Ryzen 5 4600H ze zintegrowaną grafiką to bardzo wydajny procesor wykonany w nowoczesnym procesie technologicznym 7 nm. Zapewnia on duże osiągi przy bardzo niskim poborze mocy. A niski pobór mocy oznacza niską temperaturę, co z kolei sprawia, że nie usłyszymy wentylatorów pracujących pod obciążeniem. Także dlatego, że Huawei zastosowało tutaj najnowszy układ chłodzenia Shark Fin z ultracienkimi łopatkami. Jest on bezszelestny nawet przy wytężonej pracy. Nie ma chyba żadnego użytkownika laptopa, który nie doceni urządzenia, które po prostu nie hałasuje. Łączność nowej generacji MateBook D 16 ma w zanadrzu jeszcze jeden pakiet atutów. I to zawierający rozwiązanie, które powinno stać się nowym rynkowym standardem. Laptop od Huawei świetnie się łączy… ze wszystkim. Fizycznie za pomocą klasycznych gniazd USB-A i dwóch nowoczesnych portów USB-C oraz wyjścia HDMI do podłączenia zewnętrznego ekranu. A bezprzewodowo przez najnowsze Wi-Fi 6. generacji, które może dać większą przepustowość transferu niż tradycyjny kabel sieciowy. 16-calowy Huawei łączy się też ze smartfonem. Bezpośrednio, za pomocą chipu NFC ukrytego pod gładzikiem. Wystarczy zbliżyć do niego telefon by nawiązać połączenie między obydwoma urządzeniami. Możemy przerzucić ekran ze smartfonu na laptop, możemy korzystać z kilku aplikacji jednocześnie, możemy natychmiastowo przemieszczać dowolne pliki w obie strony. Dzięki rozwiązaniu Huawei Share nasz telefon i komputer stają się jednym narzędziem o dodatkowych możliwościach. Trudno sobie wyobrazić, by w przyszłości tego typu współdziałanie nie stało się standardem dla wszystkich producentów. materiały partnera Huawei MateBook D 16 Źródło: materiały partnera Atrakcyjna propozycja dla każdego Huawei MateBook D 16 udowadnia, że laptop wcale nie potrzebuje wymyślnej obudowy i fantazyjnego oświetlenia LED, żeby wybić się ponad przeciętność. Pod powierzchnią eleganckiego aluminium kryją się nie tylko mocne podzespoły o uniwersalnych zastosowaniach, ale też kilka ciekawych, zaskakujących i bardzo mile widzianych rozwiązań. Właśnie z tego powodu jest on atrakcyjną propozycją dla wszystkich tych, którzy cenią sobie komfort i wydajność. Perfekcyjnie sprawdzi się jako podstawowe, uniwersalne narzędzie do zdalnej nauki, pracy i rozrywki. Tak istotne i praktycznie niezbędne w dzisiejszych czasach, gdy wiele czynności musimy wykonywać z domu właśnie za pośrednictwem komputera. Nie ma alternatywy dla inwestycji w sprzęt, który pozwoli nam stawić czoła nowej rzeczywistości. Nie tylko dziś, ale też jutro. Nowy laptop Huawei jest idealnym rozwiązaniem problemu. Także dzięki cenie, lokującej ten wielofunkcyjny sprzęt na średniej półce pod względem kosztów zakupu. Jego rekomendowana cena to 3999 zł i właśnie za tyle można MateBook D 16 nabyć w oficjalnym sklepie Huawei. Materiał powstał przy współpracy z Huawei Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku