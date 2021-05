HTC Desire 20 Pro i Xiaomi Redmi Note 10 – na jakie funkcje zwrócić uwagę?

Wydajne podzespoły oraz wiele przydatnych funkcji to cechy smartfonów, bez których trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie. Smartfona używamy nie tylko do kontaktowania się z innymi, ale też w wielu innych sytuacjach. Robimy zdjęcia, oglądamy filmy, gramy - dlatego wybór dobrej jakości urządzenia to konieczność.