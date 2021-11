Horten Ho 229. Latające skrzydło Hitlera

W porównaniu z tradycyjnymi maszynami radarowa sygnatura Ho 229 była o ok. 40 proc. mniejsza. Brytyjskie stacje radarowe wczesnego ostrzegania Chain Home mogły wykryć Ho 229 z odległości 130 km, co było zasięgiem o ok. 20 proc. mniejszym niż w przypadku myśliwców Messerschmitt Bf-110. Gdyby samolot braci Horten leciał stosunkowo nisko, szanse na jego wykrycie stawałyby się minimalne. Teoretycznie Ho 229 mógł więc odegrać ważną rolę podczas wojny, gdyby został skonstruowany znacznie wcześniej.