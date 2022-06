Hobby-Store technologia przyszłości

Druk 3D to technologia z każdym rokiem zyskująca na popularności i trafiająca do coraz to nowszych gałęzi i obszarów produkcji, przemysłu, medycyny czy rozrywki. Zauważalny jest trend rosnącej profesjonalizacji tej branży i większego wyedukowania rynku, który potrafi wykorzystywać technologię druku przyrostowego do własnych, zindywidualizowanych potrzeb. Coraz więcej firm zwraca się w kierunku technologii druku trójwymiarowego z uwagi na niższe koszty i krótszy czas produkcji modeli względem tradycyjnych metod wytwarzania.