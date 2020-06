Historyczny lot. Oto największy samolot elektryczny

AeroTEC, czyli firma która przystosowała Cessnę do zasilania elektrycznego zapewnia że do 2021 samolot wejdzie do szerokiego użytku. Będzie nazywał się eCaravan i będzie mógł przewieźć 10 pasażerów na dystans do 160 kilometrów. Chociaż zasięg eCaravana nie budzi zachwytu to jego zaletą ma być niski koszt oraz zerowa emisja CO2.