Hasło internetowego hitu stało się rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu było tylko żartem

To jeden z najbardziej znanych obrazów Marka Raczkowskiego. Do niedawna "nawiązywał do transparentów na manifestacjach", dziś - w lekko zmienionej formie, ale nie wydźwięku - pojawia się na wielu, a samo hasło jest często skandowane. Przypominamy jego historię.

Warszawa, 30.10.2020. Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart (centrum-L) wśród uczestników protestu pod hasłem "Na Warszawę!" w centrum stolicy, 30 bm. Od 22 bm. w całej Polsce trwajš protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. (mr) PAP/Radek Pietruszka (PAP, Fot: PAP/Radek Pietruszka, Radek Pietruszka)