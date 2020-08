Hashiona, czyli platforma dla chorych na Hashimoto. Założyła ją Polka

Jak wyjaśniono w informacji prasowej "pandemia COVID-19 przyczyniła się do przyśpieszenia cyfryzacji wizyt lekarskich i ten właśnie trend wykorzystuje zespół stojący za Hashioną". Twórcy tłumaczą, że swoją aplikację rozwijają we współpracy ze środowiskiem lekarskim oraz na podstawie badań dużej grupy chorych na Hashimoto.

Hasimoto to nieuleczalne przewlekłe zapalenia tarczycy. Według danych WHO na choroby niedoczynności tarczycy choruje już aż 4 proc. światowej populacji, jest to więc choroba cywilizacyjna. W Polsce, jak podaje Medicover, aż 22 proc. Polaków może zmagać się z tym problemem. Twórcy portalu Hashiona twierdzą, że "skala problemu może być dwa razy większa, ponieważ diagnostyka choroby jest trudna, a początkowe objawy dość ogólne: m.in. zmęczenie, senność, spadek nastroju".