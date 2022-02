Hakerzy atakują linie lotnicze. Te już szykują inteligentne systemy obronne

Istnieje obawa, że pewnego dnia terroryści, klikając w laptopa, będą mogli rozbijać samoloty lub sprawić, że znikną z ekranów radarów – ostrzegają eksperci ds. bezpieczeństwa.

EASA wezwała do "poważnego traktowania cyberzagrożeń" poprzez uruchomienie wspólnej strategii. Zagrożenia te skłaniają firmy lotnicze do inwestowania w oprogramowanie do cyberbezpieczeństwa. W połowie stycznia 2022 r. duża, międzynarodowa linia lotnicza, obsługująca prawie tysiąc lotów dziennie, podpisała znaczącą umowę z firmą Darktrace na wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji (AI) do obrony przed cyberatakami. Uważa się, że inne duże linie lotnicze pójdą w jej ślady.