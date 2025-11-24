WAŻNE
TERAZ

Skandal po wpisie Jad Waszem. Sikorski wzywa ambasadora Izraela

Gwiezdne wojny. Tak Chińczycy chcą niszczyć amerykańskie satelity

Chińska firma DFH Satellite Co., Ltd stworzyła jeden z najważniejszych elementów do stworzenia "myśliwców kosmicznych". Ich głównym celem mają być amerykańskie satelity.

Aleksandra Dąbrowska
oprac.  Aleksandra Dąbrowska
Satelity to przyszłość świataSatelita, zdjęcie poglądowe
Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Prasowe

Chińska firma DFH Satellite Co., Ltd stworzyła prototyp systemu zasilania dla "kosmicznego myśliwca". Według informacji przekazanych przez South Morning China Post, "myśliwce" te mają niszczyć satelity, głównie amerykańskie, niemal z prędkością światła.

Satelity i broń

Obecnie na orbicie okołoziemskiej znajdują się tysiące satelitów. Zniszczenie ich za pomocą rakiet jest niezwykle kosztowne, mało skuteczne, a na dodatek bardzo zanieczyszczające orbitę.

Analitycy Defense Express oceniają, że z tego powodu potrzebna jest "inna broń, tańsza, wielokrotnego użytku, zdolna zniszczyć tysiące celów". Jak ocenili analitycy, Chińczycy rozpoczęli już pracę nad takim systemem.

Trzech chińskich astronautów utknęło w kosmosie. Nie mają kapsuły
Trzech chińskich astronautów utknęło w kosmosie. Nie mają kapsuły

Wiązki cząstek zamiast laserów

Broń laserowa nie byłaby skuteczna w zwalczaniu satelitów. Satelity mogą być pokryte specjalnymi materiałami odbijającymi większość energii. Alternatywą dla broni laserowej może być zatem kosmiczna broń oparta na wiązkach cząstek.

Taka broń z kolei wysyła wiązki elektronów, protonów, jonów lub atomów neutralnych w przestrzeń kosmiczną. Specjalny mechanizm przyspiesza je do prędkości bliskiej prędkości światła.

Zaskakujące zygzaki w polu magnetycznym Ziemi. Na Słońcu też takie są
Zaskakujące zygzaki w polu magnetycznym Ziemi. Na Słońcu też takie są

Oddziaływanie to mogłoby wypalić elektronikę satelity. Skuteczna osłona wymagałaby metrów ołowiu lub podobnej bariery, co praktycznie wyklucza ochronę na orbicie. W atmosferze wiązki tracą energię, ale w próżni docierają do celu bez przeszkód.

Parametry: megawaty i mikrosekundy

Do takiego zasilania potrzebna jest jednak ogromna ilość energii. Ponadto, sam ładunek powinien być silny. Rozmiar systemu zasilania z kolei powinien być niewielki, aby zmieścić się na satelicie.

Chińska firma poinformowała, że podczas testów naziemnych źródło osiągnęło 2,59 MW mocy, a synchronizacja impulsów wyniosła 0,63 mikrosekundy. To więcej niż w obecnych rozwiązaniach, które zwykle mają ok. 1 MW i dokładność do ok. 1 milisekundy.

Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana
Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana

System ma czerpać energię z paneli słonecznych o niskim napięciu, przetwarzać ją na wysokie napięcia i magazynować w 36 modułach mocy. Ich pracą sterują precyzyjne kontrolery.

"Kosmiczne myśliwce" jeszcze nie gotowe

Na razie powstało tylko zasilanie. To kluczowy element, ale do pełnego satelity bojowego daleko. Wskazuje się też potencjalne, cywilne zastosowania, choć priorytetem mają być cele wojskowe i zdolność do walki z konstelacjami satelitarnymi.

Aleksandra Dąbrowska, dziennikarka Wirtualnej Polski

To czytają wszyscy
Chcą tam szukać życia pozaziemskiego. Co skrywa układ Eta Cassiopeiae?
Chcą tam szukać życia pozaziemskiego. Co skrywa układ Eta Cassiopeiae?
TECH
Baza Rosjan w Arsienjewie opustoszała. Jasny sygnał dla świata
Baza Rosjan w Arsienjewie opustoszała. Jasny sygnał dla świata
TECH
Zaskakujące zygzaki w polu magnetycznym Ziemi. Na Słońcu też takie są
Zaskakujące zygzaki w polu magnetycznym Ziemi. Na Słońcu też takie są
TECH
Amerykanie testują Abramsy w Polsce. Chwalą warunki
Amerykanie testują Abramsy w Polsce. Chwalą warunki
TECH
Największy na świecie detektor neutrin uruchomiony. Fenomenalne wyniki
Największy na świecie detektor neutrin uruchomiony. Fenomenalne wyniki
TECH
Korzysta z nich Ukraina. Wpadły w oko sojusznikowi Putina
Korzysta z nich Ukraina. Wpadły w oko sojusznikowi Putina
TECH
Odkryj
Niesamowity układ planetarny. TOI-3884b i jej dziwna orbita
Niesamowity układ planetarny. TOI-3884b i jej dziwna orbita
TECH
USA uruchamiają i płacą za produkcję rakiet. Zyska ich sojusznik
USA uruchamiają i płacą za produkcję rakiet. Zyska ich sojusznik
TECH
Kolejne samoloty już we flocie Straży Granicznej. Mają specjalny kamuflaż
Kolejne samoloty już we flocie Straży Granicznej. Mają specjalny kamuflaż
TECH
To prastare stworzenia. Mogą zamieszkiwać łazienkę
To prastare stworzenia. Mogą zamieszkiwać łazienkę
TECH
Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana
Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana
TECH
Odkryli chińską żyłę złota. Jest warta rekordową sumę
Odkryli chińską żyłę złota. Jest warta rekordową sumę
TECH
NIE WYCHODŹ JESZCZE! MAMY COŚ SPECJALNIE DLA CIEBIE 🎯