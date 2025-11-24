Gwiezdne wojny. Tak Chińczycy chcą niszczyć amerykańskie satelity

Chińska firma DFH Satellite Co., Ltd stworzyła prototyp systemu zasilania dla "kosmicznego myśliwca". Według informacji przekazanych przez South Morning China Post, "myśliwce" te mają niszczyć satelity, głównie amerykańskie, niemal z prędkością światła.

Satelity i broń

Obecnie na orbicie okołoziemskiej znajdują się tysiące satelitów. Zniszczenie ich za pomocą rakiet jest niezwykle kosztowne, mało skuteczne, a na dodatek bardzo zanieczyszczające orbitę.

Analitycy Defense Express oceniają, że z tego powodu potrzebna jest "inna broń, tańsza, wielokrotnego użytku, zdolna zniszczyć tysiące celów". Jak ocenili analitycy, Chińczycy rozpoczęli już pracę nad takim systemem.

Wiązki cząstek zamiast laserów

Broń laserowa nie byłaby skuteczna w zwalczaniu satelitów. Satelity mogą być pokryte specjalnymi materiałami odbijającymi większość energii. Alternatywą dla broni laserowej może być zatem kosmiczna broń oparta na wiązkach cząstek.

Taka broń z kolei wysyła wiązki elektronów, protonów, jonów lub atomów neutralnych w przestrzeń kosmiczną. Specjalny mechanizm przyspiesza je do prędkości bliskiej prędkości światła.

Oddziaływanie to mogłoby wypalić elektronikę satelity. Skuteczna osłona wymagałaby metrów ołowiu lub podobnej bariery, co praktycznie wyklucza ochronę na orbicie. W atmosferze wiązki tracą energię, ale w próżni docierają do celu bez przeszkód.

Parametry: megawaty i mikrosekundy

Do takiego zasilania potrzebna jest jednak ogromna ilość energii. Ponadto, sam ładunek powinien być silny. Rozmiar systemu zasilania z kolei powinien być niewielki, aby zmieścić się na satelicie.

Chińska firma poinformowała, że podczas testów naziemnych źródło osiągnęło 2,59 MW mocy, a synchronizacja impulsów wyniosła 0,63 mikrosekundy. To więcej niż w obecnych rozwiązaniach, które zwykle mają ok. 1 MW i dokładność do ok. 1 milisekundy.

System ma czerpać energię z paneli słonecznych o niskim napięciu, przetwarzać ją na wysokie napięcia i magazynować w 36 modułach mocy. Ich pracą sterują precyzyjne kontrolery.

"Kosmiczne myśliwce" jeszcze nie gotowe