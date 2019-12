Gwiezdne Wojny na Spotify. Najpopularniejsze utwory w Polsce

Film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" już niedługo. Na zabicie czasu podczas oczekiwania, Spotify przygotował statystyki odsłuchań dotyczące muzyki z Gwiezdnych Wojen.

Od 2015 roku użytkownicy serwisu przesłuchali ponad 6,7 mln godzin muzyki z Gwiezdnych Wojen. Utwory autorstwa Johna Williamsa są niezwykle popularne. Najbardziej znanym z nich jest "Duel of the Fates" z filmu "Gwiezdne Wojny: Mroczne widmo ". Na drugiej pozycji znalazła się kompozycja "Across the Stars", a brązowy medal zdobył słynny "The Imperial March " z "Gwiezdne Wojny: Imperium Kontratakuje".

Najpopularniejsze utwory z gwiezdnych wojen w Polsce.

1.“Duel of the Fates” - John Williams, London Symphony Orchestra (Star Wars: The Phantom Menace)

2.“Across the Stars” - John Williams, London Symphony Orchestra (Love Theme from Star Wars: Attack of the Clones)

3.“The Imperial March (Darth Vader's Theme)" - John Williams, London Symphony Orchestra (Star Wars: The Empire Strikes Back)

4.“Rey's Theme” - John Williams (Star Wars: The Force Awakens)

5.“Battle of the Heroes” - John Williams, London Symphony Orchestra (Star Wars: Revenge of the Sith)