Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne Materiał Partnera huawei + 4 huawei xmassprezent świątecznymonitormonitor gamingowy Artur Wigo Dzisiaj, 23-11-2021 13:40 Artykuł poleca Huawei Graj jak chcesz – na monitorze Huawei MateView GT 27 Jesteś rasowym graczem i żaden gatunek gier nie jest Ci obcy? Z równą chęcią grasz w dynamiczne strzelanki, gry wyścigowe i strategie czasu rzeczywistego? A gdybym powiedział Ci, że istnieje monitor gamingowy, który ma gotowe ustawienia na każdy rodzaj gier? Share Źródło: Unsplash.com Mówię, jak jest – oto Huawei MateView GT 27, monitor dla graczy, który oprócz naprawdę ciekawej specyfikacji i osiągów ma też mnóstwo dodatkowych funkcji dla miłośników cyfrowej rozrywki. Co równie istotne, został on także dobrze wyceniony i nie jest to produkt wyłącznie dla klienteli dysponującej wypchanym portfelem. Huawei MateView GT 27 – specyfikacja Topowe monitory 4K UHD (3840 x 2160) o wysokim odświeżaniu są obiektem westchnień wielu graczy, ale prawda jest taka, że stosunkowo niewielu z nas dysponuje najwydajniejszymi kartami graficznymi, które pozwoliłby na komfortową rozgrywkę w 4K UHD z maksymalnymi ustawieniami. Dodatkowo takie dobrze wyposażone monitory potrafią naprawdę sporo kosztować. materiały partnera Źródło: materiały partnera Optymalnym rozwiązaniem wydaje się rozdzielczość WQHD (2560 x 1440), która oferuje odpowiednią jakość i ostrość obrazu, a równocześnie nie obciąża tak sprzętu i pozwala na płynną rozgrywkę na znacznie tańszym sprzęcie. Huawei zdecydował się na montaż w swoim monitorze MateView GT 27 właśnie ekranu WQHD i jest to zarazem matryca typu VA, która zapewnia nie tylko doskonałe kąty widzenia, ale i dobre odwzorowanie czerni. Doskonały komfort pracy i rozrywki zapewnia też wysoki kontrast ekranu wynoszący 4000:1 oraz 90% pokrycie przestrzeni barw DCPI-P3. Trudno nie zauważyć, że jest to monitor z wygiętym ekranem. Takie rozwiązanie nie tylko doskonale wygląda, ale też zwiększa immersję w grach, a o to nam przecież chodzi, prawda? Szybkość odświeżania to błyskawiczne 165 Hz, co powinno zadowolić najbardziej wymagających graczy preferujących szybkie sieciowe strzelaniny. Jasne – producenci oferują monitory o odświeżaniu nawet dochodzącym do 360 Hz, ale powiedzmy sobie szczerze, że są to rozwiązania dla zawodowych graczy, które w warunkach domowych nie przyniosą żadnego pożytku. Na deser – HDR w wersji 10. Jasność wynosi 350 nitów, ale pamiętajmy, że mówimy tu o monitorze VA za 1699 złotych, a nie o modelu OLED za cztery razy tyle. materiały partnera Źródło: materiały partnera Warto zauważyć, że HDR w monitorze będzie świetnie współgrał z nową funkcją Windows 11, czyli właśnie Auto HDR, która oznacza koniec męczenia się z konfiguracją tego efektu w grach. Teraz prawidłowe uruchomienie HDR oznacza tylko jedno kliknięcie więcej. Monitor możemy podłączyć do komputera za pomocą złącza HDMI (w wersji 2.0) lub Display Port (w wersji 1.4). Huawei zaznacza, że HDMI w tej wersji pozwala na przesłanie obrazu 2560 x 1440 w 144 Hz, także do osiągnięcia pełni możliwości monitora, czyli 165 Hz zaleca się użycie Display Port. Producent pamiętał również o tak istotnym detalu, jak ochrona oczu. Przecież dla gracza wielogodzinne posiedzenia przed monitorem nie są niczym wyjątkowym. W każdym razie możecie być spokojni o swój narząd wzroku – monitor został wyposażony w certyfikat Rheinland Low Blue Light i technologię DC Dimming, więc możemy liczyć zarówno na redukcję światła niebieskiego, zmniejszenie migotania, jak i przyciemnianie ekranu, co ma sprzyjać ochronie oczu. Huawei MateView GT 27 – dodatkowe funkcje dla graczy Dla graczy, oprócz samych osiągów sprzętu, równie ważne są dodatkowe funkcje przeznaczone specjalnie dla nich. A tych w Huawei MateView GT 27 nie brakuje. Wyliczanie zacząć można od bardzo ciekawej opcji Dark Field Control, która dopasowuje jasność ekranu do scen o słabym oświetleniu, co pozwala na wydobycie z obrazu wszystkich detali. Teraz zawsze będziesz dobrze widział pole walki i nie będziesz musiał obawiać się przeciwnika kryjącego się w mroku. materiały partnera Źródło: materiały partnera Jako że jest to monitor gamingowy, nie zabrakło tu funkcji Crosshairs, która pozwala na włączenie na środku ekranu różnego rodzaju celowników, by poprawić skuteczność i celność w grach typu FPS (First Person Shooter). Predefiniowane ustawienia dla aktywności różnego rodzaju (np. oglądania filmów) nie są w monitorach niczym nowym. Huawei Mate View GT 27 podkreśla tymczasem swój gamingowy charakter dzięki dodatkowym trybom przeznaczonym dla konkretnych rodzajów gier. Znajdziemy tu między innymi odrębne tryby wyświetlania dla gier RTS, MOBA, czy FPS – przydatna rzecz! materiały partnera Źródło: materiały partnera Huawei MateView GT 27 – doskonałe wsparcie na polu walki Nie ma wątpliwości, że firmie Huawei udało się stworzyć rasowy monitor gamingowy. Huawei MateView GT 27 oferuje nie tylko interesującą specyfikację techniczną, dobre wyposażenie (m.in. w HDR), czy też wygięty ekran, ale również sporo dodatkowych funkcji, które ucieszą serce każdego prawdziwego gracza. Nowy monitor Huawei można kupić między innymi w sklepie internetowym huawei.pl oraz w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia.