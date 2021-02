Materiał partnera: Electrolux

Gotowy na sezon? Poznaj nowoczesne sprzęty, z którymi bezpiecznie odświeżysz odzież outdoorową

Odzież outdoorowa to coś, bez czego lepiej nie ruszać na szlak. Co jednak zrobić, gdy wrócisz z górskich wędrówek? O ile normalne ubrania od razu wrzucasz do pralki, o tyle w przypadku tych zwykle pojawia się wątpliwość: prać, czy nie prać? Podpowiadamy, co zrobić, by odświeżyć ubrania outdoorowe bez obawy o ich zniszczenie.

Źródło: Pixabay