Gospodarstwa domowe mogłyby zaoszczędzić ok. 4300 zł rocznie dzięki ograniczeniu marnotrawstwa żywności – badanie

Dwie trzecie uczestników testu stwierdziło, że poprzez redukcję marnotrawstwa zmniejszyli swoje tygodniowe rachunki za jedzenie średnio o 16,50 funtów tygodniowo (ok. 83 zł), co odpowiada 858 funtom (ok. 4300 zł) w ciągu roku. Wyniki sześciotygodniowego eksperymentu oznaczają, że każde z gospodarstw domowych może zatrzymać więcej niż 76 kg jedzenia, które trafiło do kosza, jeśli przez rok będzie kontynuowało swoje nowe nawyki.