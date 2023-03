Gorąca promocja w popularnej sieci sklepów

Hot-dog z Żabki to klasyk na rynku ulubionych przysmaków Polaków. Sieć to docenia, dlatego z nową akcją promocyjną każdy może dostać darmowego hot-doga. Wystarczy, że w dniach: 08-09.03.2023 r. lub 15-16.03.2023 r. konsumenci dokonają zakupów za zaledwie 1 grosz, za który otrzymają bon na darmowego hot-doga! Bony promocyjne można zrealizować w dniach 10-12.03.2023 r. dla bonów wydanych w dniach 08-09.03.2023 r.; 17-19.03.2023 r. dla bonów wydanych w dniach 15-16.03.2023 r. pod warunkiem jednoczesnych zakupów za co najmniej 10 zł. Bon przysługuje na jednego hot-doga i przy odbiorze gratisu przekazuje się go sprzedawcy. Z promocji wyłączone są alkohole mocne, leki OTC, papierosy oraz produkty do żywienia niemowląt. Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.zabka.pl/akcje-promocyjne