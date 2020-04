Google rezygnuje ze wspierania denialistów klimatycznych? Zbyt piękne, żeby było prawdziwe

"Zamiast tradycyjnego primaaprilisowego żartu, dzisiaj robimy się poważni. W ciągu ostatnich kilku tygodni świat się zatrzymał, systemy opieki zdrowotnej stały się przytłoczone, a masy ludzi doświadczają problemów z dostępem do żywności i dachu nad głową. Ten kryzys skłonił Google'a do refleksji nad tym, jak ważna jest reakcja na kolejny globalny kryzys: zmiany klimatyczne. Dziś chcielibyśmy ogłosić mały krok w kierunku takiej reakcji: ze skutkiem natychmiastowym zaprzestajemy finansowania organizacji, które zaprzeczają lub działają na rzecz zablokowania działań w zakresie zmian klimatycznych."

Tak brzmi piękny komunikat na stronie do złudzenia przypominając google'owski blog . Komunikat podpisany przez, rzekomo, prezesa firmy. Niestety wbrew pierwszemu zdaniu tego oświadczenia, jest to wyłącznie primaaprilisowy żart. Żart, z którego można się jedynie śmiać przez łzy.

Jednak aktywistom z Extinction Rebellion, których autorstwa jest ta podpucha, chodziło zapewne o coś innego niż śmiech albo znęcanie się nad megakorporacją. Prawda jest niestety odwrotna od tego, co mówi fikcyjne oświadczenie. Oto jedna z najbogatszych firm świata, w czasie gdy jeden kryzys trawi obecnie ludzkość, nadal wspiera organizacje, które stopują działania w kierunku powstrzymania kryzysu innego. Dużo większego niż ten spowodowany przez koronawirusa.

Jak nie wiadomo, o co chodzi...

W październiku ubiegłego roku brytyjski "The Guardian" poinformował opinię publiczną , że Google wspierał kilkanaście organizacji, które prowadziły kampanie przeciwko ustawodawstwu klimatycznemu, kwestionowały potrzebę działania wobec zmian klimatu lub aktywnie dążyły do wycofania polityki ochrony środowiska z prezydentury Baracka Obamy.

Stało się to zaledwie kilka tygodni po tym, jak amerykańska firma… ogłosiła swoje wsparcie dla działań mających zatrzymać zmiany klimatu.

Do firm, które wspierał amerykański gigant, należała m.in. Competitive Enterprise Institute (CEI) - konserwatywna grupa polityków, która miała odegrać kluczową rolę w przekonaniu Donalda Trumpa do wycofania się z porozumienia paryskiego. Co ciekawe sam Google po tej decyzji Trumpa wyraził nią swoje rozczarowanie.