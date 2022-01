Google Play z poważnym zagrożeniem. Trojan infekował telefony

To nie koniec problemów związanych z 2FA Authenticator

Oczywiście 2FA Authenticator w końcu zostało usunięte z Google Play, lecz to nie koniec ewentualnych trudności, które zostawiła po sobie aplikacja. Pechowe osoby mające zainfekowany program, teraz powinny sprawdzić swoje smartfony, zastosować się do zaleceń specjalistów i doprowadzić do usunięcia aplikacji i związanego z nią szkodliwego trojana.