Google News umożliwi bezpłatny dostęp do płatnych artykułów

News Showcase , nowy dodatek do Google News, który został uruchomiony w październiku, wyświetla specjalne panele z artykułami wybranymi przez wydawców. Celem nowej usługi jest zapewnienie użytkownikom darmowego dostępu do płatnych treści na serwisach informacyjnych. Czytelnicy wciąż będą musieli zarejestrować się bezpośrednio u wydawcy, ale nie będą opłacać abonamentu za teksty.

Jeżeli się uda i usługa trafi również do Polski, to użytkownicy będą mogli otrzymać dostęp do specjalnego panelu, gdzie wydawcy będą mogli promować swoje treści informacyjne. Pojawią się one w specjalnie przygotowanej zakładce w Google News.