Google Doodle przypomina o artystce Zofii Stryjeńskiej

Występując jako Tadeusz Grzymała Lubański pilnie uczyła się przez rok. Niestety została zdemaskowana przez swoich kolegów ze studiów, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa. Nie oznacza to jednak, że artystka porzuciła sztukę. Lubańska szybko weszła do środowiska inteligencji i cyganerii krakowskiej, gdzie zdobyła wiele znajomości.