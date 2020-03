Google Doodle i Ignaz Semmelweis. Google upamiętnia lekarza, który odkrył korzyści mycia rąk

Google przypomina o Ignazie Semmelweisie, pionierze antyseptyki. Lekarz, jako pierwszy zwracał uwagę na konieczność dokładnego mycia rąk, dzięki czemu można uniknąć zakażeń. Jego słowa, które dawniej lekceważono, w obliczu pandemii koronawirusa zyskują nowe znaczenie.

Ignaz Semmelweis pochodził z rodziny węgierskich Niemców. Specjalizował się w położnictwie i chirurgii. Swoją uwagę poświęcał badaniom śmiertelności kobiet w okresie połogu. Przełomem była dla niego śmierć przyjaciela - Jacoba Kolletschki.

Groźne bakterie i wirusy W trakcie sekcji zwłok odkrył, że przyczyna śmierci było przypadkowe zranienie skalpelem, które doprowadziło do zakażenia. Semmelweis dostrzegł, że takie same objawy występują u kobiet cierpiących z powodu gorączki połogowej. To ona odpowiadała za liczne zgony wśród kobiet.

Dzięki dalszym badaniom Semmelweis ustalił, że przyczyną gorączki połogowej i większej śmiertelności wśród kobiet są zarazki, które lekarze i studenci przenoszą na swoich dłoniach. Dlatego w 1848 roku lekarz zalecał, aby lekarze, personel medyczny oraz studencki myli ręce roztworem podchlorynu wapnia przed planowanymi badaniami i zabiegami.

Przyniosło to bardzo dobre efekty, a wprowadzenie obowiązku mycia rąkobowiązku mycia rąk sprawiło, że odsetek kobiet umierających z powodu gorączki połogowej znacząco zmalał. Semmelweis odkrył, że odkażanie dłoni zmniejsza ryzyko gorączki oraz śmierci. Lekarz nie był w stanie dokładnie wyjaśnić tego mechanizmów, ponieważ nie znano jeszcze patogenności bakterii oraz wirusów.

Krytyka wywołała załamanie nerwowe Odkrycie Semmelweisa nie spodobało się jego przełożonym. Lekarz stracił pracę, a koledzy po fachu zaczęli atakować i otwarcie krytykować. To doprowadziło go do załamania nerwowego. W 1865 roku Semmelweis trafił do szpitala psychiatrycznego. Tam zmarł z powodu zakażenia rany.

Dopiero w 1877 roku odkrycie Semmelweisa zostało udowodnione przez brytyjskiego chirurga Josepha Listera. To jemu zawdzięczamy wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk i narzędzi chirurgicznych w szpitalach.

Mycie rąk a koronawirus W obliczu pandemii koronawirusa dokładne mycie rąk nabiera nowego znaczenia. WHO zaleca, aby myć ręce przez co najmniej 20 sekund. Należy robić to często, wykorzystując w tym celu wodę z mydłem lub płyn do dezynfekcji. Dzięki temu zabijamy wirusy znajdujące się na naszych dłoniach.