Materiał partnera: Media Expert

Głośnik mobilny – idealny na działkę

RODOS – Rodzinne Ogródki Działkowe Ogrodzone Siatką – budziły przez lata drwiny, jednak ostatni rok mocno zmienił prześmiewczy ton, w jakim zwykliśmy o nich mówić. Restrykcje związane z pandemią ograniczyły naszą mobilność, a wakacje i urlopy zaczęliśmy spędzać głównie w kraju. Czy to zwykły weekend, długi weekend wymuszony przez dzień wolny od pracy lub nawet dłuższy odpoczynek – działka jest idealnym miejscem, by bezpiecznie naładować baterie, odpocząć od zgiełku miasta, spędzić czas z rodziną czy znajomymi. Dzięki wydajnym i mocnym głośnikom mobilnym ten wspólny czas doskonale umilić mogą nam dźwięki ulubionej muzyki. Share Źródło: pixabay.com JBL Charge 5 Czarny Głośnik od uznanego producenta, którego produkty charakteryzuje przede wszystkim głębia i moc basu. Urządzenie o mocy 30W jest lekkie (waży 960 gramów) i zaskakuje niewielkimi rozmiarami, w których kryje się duża moc. Łączy się z dowolnym urządzeniem za pomocą Bluetooth. Wyposażony został w funkcję Party Boost, umożliwiającą połączenie dwóch kompatybilnych głośników, w rezultacie czego otrzymujemy nagłośnienie stereo. JBL Charge jest idealnym sprzętem na wypad za miasto – certyfikat IP67 potwierdza jego całkowitą pyłoodporność oraz zabezpieczenie przed zachlapaniem, doskonale nadaje się zatem na plażę czy nad jezioro. Funkcja PowerBank pozwala na podładowanie innych urządzeń jak na przykład telefon czy tablet. Pojemny akumulator po pełnym naładowaniu wystarcza do 20 godzin ciągłego słuchania muzyki, a samo ładowanie urządzenia (za pomocą kabla USB-C) zajmuje do 4 godzin. XMUSIC BTS800K Czarny Głośnik mobilny XMUSIC BTS800 to duża siła i znakomita jakość dźwięku, zamknięte w lekkiej i poręcznej konstrukcji. Urządzenie (oparte o dwa przetworniki o łącznej mocy 20W) świetnie sprawdzi się jako towarzysz wycieczki w plener. Łączność zapewnia zarówno technologia Bluetooth, jak i dołączony do zestawu kabel AUX (złącze 3,5 mm) – dzięki czemu podłączymy w zasadzie każde urządzenie. Dodatkowo, głośnik wyposażony został w złącze USB (umożliwiające podłączenie np. dysku zewnętrznego) oraz czytnik kart pamięci. Funkcja PowerBanka umożliwia ładowanie innych urządzeń. Wbudowany mikrofon pozwala na odbieranie połączeń telefonicznych i korzystanie z XMUSIC BTS800 jako zestawu głośnomówiącego. Pełne naładowanie akumulatora zapewnia odtwarzanie muzyki do 4 godzin bez przerwy. MANTA SPK215 Czarny Sprzęt polskiego producenta Manta, wyposażony w pojemny i wydajny akumulator. Urządzenie o mocy 30W oferuje silny i krystalicznie czysty dźwięk zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz. Bluetooth 5.0 umożliwia połączenie z dowolnym smartfonem obsługującym tę technologię. Dodatkowo złącze USB pozwala na podłączenie innych urządzeń (jak dyski zewnętrzne), a sam głośnik wyposażony został również w czytnik kart pamięci Micro SD oraz wejście AUX. Wbudowane radio zapewnia możliwość słuchania ulubionych stacji. Dzięki funkcji True Wireless Stereo możliwe jest podłączenie dwóch głośników, dających efekt stereo. Atrakcyjności dodaje wbudowane podświetlenie LED. Urządzenie jest odporne na zachlapanie (certyfikat IP X5), a akumulator pozwala na ciągłe odtwarzanie muzyki przez nawet 20 godzin. JBL GO 2 Szampański Niepozorny, kompaktowy głośniczek o wadze zaledwie 184 gramów, który zaskakuje wysoką jakością dźwięku. Urządzenie łączy się ze smartfonami, tabletami czy laptopami przez Bluetooth. Wyposażony w złącze Jack 3,5 mm oraz micro USB. Z powodzeniem służyć może również jako zestaw głośnomówiący. Moc 3W nie wydaje się oszałamiająca, jednak w tym modelu nie potrzeba więcej. JBL Go 2 jest odporny nie tylko na zachlapanie, ale i na całkowite zamoczenie, co potwierdza certyfikat wodoodporności IP X7 (zapewnione działanie nawet jeśli głośnik będzie pod wodą przez 30 min na głębokości 1 metra). Pełne naładowanie baterii zajmuje zaledwie 2,5 godziny, co umożliwia nieprzerwane odtwarzanie muzyki nawet do 5 godzin. SONY SRS-XB23 Niebieski Kompaktowy i lekki (580 gramów) głośnik Sony w atrakcyjnym, niebieskim kolorze. Wyposażony w dedykowany poręczny pasek, pozwalający na zawieszenie w dowolnym miejscu. Urządzenie idealne na wycieczki za miasto, charakteryzuje się stopniem wodoodporności IP 67 – jest odporny na działanie zarówno wody słodkiej, jak i słonej. Dodatkowo zabezpieczony przed wstrząsami i uderzeniami, model ten będzie działał nawet po upuszczeniu na twarde podłoże z wysokości 1,2 metra. Lekka membrana stożkowa MRC i kopułka chroniąca przed pyłem zapewniają lepszą jakość dźwięku, a dwie boczne membrany bierne rozmieszczono tak, by uzyskać czystość reprodukcji basu. Łączność Bluetooth umożliwia – za pomocą funkcji PartyConnect – podłączenie nawet 100 kompatybilnych głośników bezprzewodowych. Obsługa możliwa jest przez przyciski na obudowie lub za pomocą dedykowanej aplikacji Sony Music Center. Pełne naładowanie (za pomocą dołączonego kabla USB-C) zajmuje zaledwie 4 godziny, co pozwala na ciągłe odtwarzanie muzyki do 12 godzin. Ulubione dźwięki umilą wspólny czas Podczas wypadu na działkę, nad jezioro czy nad morze – nie musimy pozbywać się ulubionej muzyki. Opisane modele głośników bezprzewodowych świetnie sprawdzą się w terenie. Pamiętajmy tylko, by szanować spokój innych – mimo, że sprzęty są naprawdę mocne i zapewniają potężne brzmienie, zanim zaczniemy korzystać z pełni ich możliwości upewnijmy się, że nie będziemy przeszkadzać innym odpoczywającym. 