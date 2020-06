Głośnik Bluetooth. Do domu i w plener

Głośnik bezprzewodowy zajmuje niewiele miejsca i z powodzeniem spakujesz go do torby czy plecaka. Jednocześnie pozwala emitować dźwięk dobrej jakości, którego nie powstydzą się większe urządzenia. Warto zabrać go ze sobą wszędzie tam, gdzie chcesz posłuchać ulubionej muzyki.