Genesis Radium 300 XLR - studyjny mikrofon dla każdego

Radium 300 XLR to, wedle zapewnień producenta, profesjonalny mikrofon studyjny. Dzięki paśmie przenoszenia w przedziale 30 Hz - 16 kHz i wysokiej czułości ma on zapewnić wysoką jakość i czystość rejestrowanego dźwięku. Dzięki kardioidalnej charakterystyce sprzęt powinien skutecznie odfiltrowywać dźwięki płynące z otoczenia, przechwytując wyłącznie głos płynący w jego kierunku. Jest to funkcja, którą docenią zarówno rodzice hałaśliwych pociech jak i posiadacze np. głośnych, mechanicznych klawiatur.