Geje przejęli nazwę prawicowej organizacji. Mistrzowski poziom trollingu

Trump odpowiedział słowami, które zostały odebrane nie tylko jako brak potępienia wspomnianych grup, ale wręcz zachęcenie ich do dalszego działania. Jedną z tych grup są Proud Boys, do których prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział "stand back and stand by", czyli "cofnijcie się, ale bądźcie w gotowości". Trump dodał też, że problemem są Antifa i lewica, z którymi "ktoś powinien coś zrobić".