Microsoft Office 2019 jest najnowszą wersją dobrze znanego i uwielbianego przez wielu pakietu z 2016 roku. Jego premiera odbyła się w roku 2018 i zachwyciła użytkowników wprowadzeniem wielu nowości oraz udogodnień. Jednak w odróżnieniu od swoich poprzedników, z jego funkcjonalności mogą korzystać jedynie posiadacze najnowszych oprogramowań takich jak Windows 10, czy macOS Sierra.

Jakie zmiany wprowadził Microsoft Office 2019?

Największe zmiany, jakie mogli zauważyć użytkownicy, dotyczą podstawowych aplikacji pakietu takich jak Word czy Excel. I są to między innymi:

nowoczesny layout, który został dostosowany pod najnowsze oprogramowania takie jak Windows 10,

wbudowany Microsoft Translator, który jest w stanie przetłumaczyć całe zdania, frazy i słowa,

przejście Płynna zmiana, która pozwala na stworzenie płynnych animacji oraz przejść pomiędzy poszczególnymi slajdami,

funkcja Powiększenie, która umożliwia przełączanie pojedynczych slajdów w dowolnej kolejności, bez konieczności wyświetlania prezentacji od nowa,

funkcja pisanie odręczne, która umożliwia konwersję odręcznego pisma nie tylko na kształty, ale również na działania matematyczne, wyróżnianie tekstu i inne,

ponad 11 nowych typów wykresów,

szablon witryn internetowych, które pozwalają na przedstawienie prototypu projektów,

liczne ułatwienia dostępu.

Jednak to tylko nieliczne z udogodnień, jakie czekają na użytkownika korzystającego z najnowszej wersji MS Office 2019. Co ważne, pakiet jest możliwy do zakupu aż w dwóch wersjach licencji Home & Student oraz Home & Business.

Pakiet domowy sprawdzi się w przypadku uczniów, studentów oraz do typowych czynności związanych z komputerem. Licencja komercyjna jest natomiast przeznaczona dla tych użytkowników, którzy mają o wiele większe potrzeby tak jak na przykład firmy. Pakiet MS Office 2019 jest również możliwy do zakupu w aż dwóch wersjach systemowych 32-bitowej i 64-bitowej.

Gdzie kupić Microsoft Office 2019?

Najnowszy pakiet Microsoft Office 2019 możemy zakupić nie tylko w wielu sklepach stacjonarnych, ale również internetowych. Taką możliwość oferuje nam między innymi Microsoft, Teamnet Software.pl, Komputronik, MediaExpert i inne tego typu sklepy oraz strony internetowe. Jednak ceny w zależności do wybranego pośrednika nie różnią się między sobą. Przyszły użytkownik ma możliwość zakupu dwóch wersji licencji Home & Student oraz Home & Business. Obie wersje są dostępne dla klienta w formie wieczystej licencji użytkowania. W praktyce oznacza to, że użytkownik łączy dany pakiet ze swoim kontem Microsoft i ma możliwość dowolnej zmiany języka, reinstalacji oraz dokonywania aktualizacji.

Pakiet Home & Business oferuje użytkownikowi dostęp do programów takich jak Microsoft Excel 2019, Microsoft Outlook 2019, Microsoft PowerPoint 2019 oraz Microsoft Word 2019. Oprócz tego istnieje również możliwość zakupu wersji Premium pakietu, który pozwala także na korzystanie z programów Microsoft Access 2019, Microsoft Publisher 2019, a także Microsoft OneNote 2. Klienci mają dodatkowo możliwość zakupu wersji elektronicznej, którą dostają natychmiast po finalizacji transakcji. Nie różni się ona w żaden sposób od wersji pudełkowej i jest rozwiązaniem, chociażby dla tych użytkowników, którzy w swoich laptopach nie mają napędu optycznego.

Klasyczna licencja Home & Student będzie doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują pakietu do użytku typowo domowego. Jest on również przeznaczony głównie dla studentów i uczniów. Wersja ta nie może być jednak wykorzystywana w sposób komercyjny w przeciwieństwie do licencji Home & Business. To również z tego powodu wynika jego prawie o połowę niższa cena. Podczas zakupu tego pakietu użytkownik także posiada wieczyste prawo do licencji, co oznacza, że może korzystać z pakietu tak długo, jak chce. Pakiet połączony jest z jego kontem Microsoft. Z pakietu Home & Business mają możliwość korzystać zarówno osoby prywatne, jak i firmy.

Czy warto kupić Microsoft Office 2019?

Odpowiedź na to pytanie zawsze brzmi - tak. Jest to bardzo wartościowy pakiet, który przyda się w codziennym użytkowaniu komputera oraz w prostych pracach nie tylko biurowych, ale również związanych z życiem codziennym. Jest on nieoceniony zarówno w przypadku uczniów oraz studentów, jak i w pracy w biurze. Warto jednak zastanowić się nad formą zakupu, na jaką się zdecydujemy. Ponieważ pakiet możemy zakupić zarówno bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, jak i przez internet. Wygodniejszą opcją są jednak zakupy przez internet, ponieważ finalnie i tak instalacja programu wymaga od nas połączenia pakietu z naszym kontem Microsoft. Link z kodem aktywacyjnym do MS Office możemy dostać na naszą skrzynkę pocztową już w kilkanaście minut w zależności od tego, jaki sklep internetowy wybierzemy. Oznacza to, że nie musimy wcale czekać na kuriera, ani udać się do sklepu. Cały proces transakcyjny jesteśmy w stanie przeprowadzić, siedząc na kanapie i nie wychodząc z domu, co jest zdecydowanie zachęcającą propozycją, oszczędzająca nasz czas.