Furries. Bohaterowie w pluszowych kombinezonach zatrzymali przestępcę [WIDEO]

Kilka osób uczestniczących w konwencie Furcon, czyli wydarzeniu zrzeszającym "Furries" – ludzi zajmujących się twórczością skupioną wokół antropomorficznych zwierząt – pomogło zatrzymać mężczyznę, który napadł na swoją dziewczynę.



"Furries" powstrzymali napastnika

Jeden z interweniujących "Furries", 26-letni Robie Ryans, zeznał, że on i jego przyjaciel "usłyszeli krzyki kobiety dochodzące z wnętrza pobliskiego samochodu i zobaczyli, jak w środku mężczyzna uderza pięściami w kobietę siedzącą na miejscu kierowcy." Mężczyźni pobiegli w kierunku samochodu, otworzyli drzwi i próbowali odciągnąć napastnika.

Ten jednak stawiał opór. Do dwóch mężczyzn dołączyły po chwili kolejne cztery osoby, które pomogły wyciągnąć mężczyznę z samochodu i przytrzymać go do przyjazdu policji. Kiedy sytuacja była już pod kontrolą, jeden z "Furrie"s zaczął nagrywać cały incydent.