Frontend developer — jakie wyzwania przed nim stoją?

Frontend developer to zawód coraz bardziej rozpoznawalny. Ze względu na to, że praca na tym stanowisku wiąże się często z dość wysokim wynagrodzeniem, wiele osób zastanawia się, jakie należy mieć kompetencje i wykształcenie, aby pracować w takim charakterze. Ze względu na to, że Frontend developer to programista, który odpowiada za wdrożenie elementów wizualnych widocznych dla użytkownika, musi posiadać szereg umiejętności. Jakie wyzwania przed nim stoją? Podpowiadamy.