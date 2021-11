WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 24-11-2021 10:29 Fotografia natychmiastowa - doskonała zabawa nie tylko dla boomerów. Jak wybrać odpowiedni aparat? Fotografia natychmiastowa narodziła się w połowie ubiegłego wieku i wydawało się, że odeszła do lamusa wraz z fotografia analogową. Obecnie dziedzina ta przeżywa jednak swój renesans. Czym są aparaty natychmiastowe? Na co zwracać uwagę przy zakupie? Aparaty natychmiastowe to świetna zabawa dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji spowodowany brakiem podglądu zdjęcia na ekranie, ale jednocześnie nie mają czasu na odwiedziny w laboratorium fotograficznym by wywołać całą rolkę filmu. Tego typu zdjęcia to świetna pamiątka z wakacji czy imprez, która z pewnością nie zginie w gąszczu fotografii opublikowanych w mediach społecznościowych czy pochowanych w odmętach dysku komputera. Urządzenia do takiej fotografii różnią się jednak znacząco od klasycznych aparatów, ponieważ z reguły nie są wyposażone w zoom i mają ograniczone możliwości co do czasu naświetlania. To sprawia, że fotografia natychmiastowa jest świetną i ekscytującą zabawą. Pierwszym aparatem natychmiastowym był Polaroid Model 95. W 1948 roku stworzył go Edwin Land. Przez dziesięciolecia to właśnie firma Polaroid była najbardziej rozpoznawalna wśród konsumentów. Podobnie jak na buty sportowe mówi się potocznie "adidasy", tak aparaty te są nazywane "polaroidami" nawet, jeśli zostały wyprodukowane przez inną firmę. Urządzenia marki Polaroid wyróżniały się również kształtem, więc można je rozpoznać nawet po zaklejeniu logotypów. Jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych modeli jest Sun 600. W 2008 roku Polaroid ogłosił bankructwo i zakończył produkcję. W 2017 roku firma powróciła do gry i znów można zobaczyć jej produkty na sklepowych półkach. Najbardziej optymalnym wyborem jest model Polaroid Now. Posiada on obiektyw wyposażony w automatyczne ustawianie ostrości, lampę błyskową oraz tryby krajobrazowy i portretowy. Wyposażono go również w samowyzwalacz. Warto pamiętać, że Polaroid posiada własny system wkładów, które są dostępne w różnych wersjach, w tym do wydruku zdjęć czarno-białych. Chciałoby się rzec, że umarł król, niech żyje król. W przypadku fotografii natychmiastowej odnosi się to do faktu, że obecnie największą popularnością cieszą się urządzenia innej, uznanej na rynku marki związanej z fotografią - czyli Fujifilm. Aparaty serii Instax są dostępne w wersji Mini oraz Square. W przypadku modeli Square zdjęcia są wywoływane w formie kwadratu i taki też jest kształt aparatu. Co ciekawe, pierwsze aparaty serii Instax pojawiły się w 1998 roku. Najpopularniejszy jest model Instax Mini 11. Charakteryzuje go kompaktowy rozmiar oraz mnogość kolorów. Najlepiej kupić go w zestawie, w którym znajduje się 10 wkładów i 2 ramki Shacolla. Typowo dla tego typu aparatów, Fujifilm Instax posiada funkcję automatycznej ekspozycji, która automatycznie wykrywa poziom światła i dostosowuje czas otwarcia migawki. Aparat ma również tryb Selfie - wystarczy wysunąć przednią krawędź obiektywu po włączeniu aparatu. Podobnie jak w przypadku Polaroida, Fujifilm oferuje różne wersje papieru, co urozmaica zabawę. Są również rozwiązania dla tych, którzy chcieliby zjeść ciastko i mieć ciastko, a jedno z nich to Kodak Step Touch. Urządzenie to należy do kategorii hybrydowych - z jednej strony można od razu wywołać zdjęcie, a z drugiej - posiada ono cyfrową matrycę, slot karty pamięci, Bluetooth i inne dobrodziejstwa. Przed wywołaniem fotografia może być edytowana z poziomu menu urządzenia. Aparat wyposażono także w dwukrotny zoom cyfrowy, lampę błyskową i dotykowy ekran LCD o przekątnej 3,5". Matryca ma rozdzielczość 13 megapikseli. Kodak stosuje oczywiście swój standard papieru. Producent oferuje między innymi samoprzylepny papier ZINK, dzięki któremu można przykleić zdjęcie po wywołaniu go. Fotografia natychmiastowa to doskonała forma odskoczni od robienia zdjęć smartfonem czy aparatami cyfrowymi, choć nowoczesne technologie przeniknęły również tutaj. Można jednak cofnąć się w czasie i postawić na proste urządzenia, które dają tylko jedną szansę na uzyskanie pożądanego efektu. Może się jednak zdarzyć, że będzie on inny od oczekiwań, ale mimo swej niedoskonałości zagości w albumie z najlepszymi wspomnieniami.