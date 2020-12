WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Fintech – pionierem pracy zdalnej? Jeszcze w 2018 roku globalny rynek Fintech był wart około 128 mld dolarów. Perspektywy rozwoju na kolejne lata są bardzo dobre, nawet w obliczu pandemii koronawirusa, w ramach której przedsiębiorstwa z tej branży radzą sobie nad podziw dobrze. Dla nich praca zdalna to nie zmiana, ale właściwie codzienność. Fintech – pionierem pracy zdalnej? Fintechy pracują zdalnie Z wiadomych względów – rozwijającej się przez kilka miesięcy pandemii koronawirusa SARS-Co-V-2, wiele firm musiało dostosować się do zupełnie nowych realiów funkcjonowania. Jednak firmy Fintech są innowacyjne i już przed COVID-19 pracowały w przeważającej mierze zdalnie, dlatego wdrożenie całkowicie zdalnej pracy odbyło się właściwie bez większych zakłóceń. Sprawdź: HR Contact – oferty pracy w IT & Fintech Dane z raportu „Polski sektor Fintech w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” pokazują, że branża przedsiębiorstw technologiczno-finansowych jest mocno innowacyjna i aż 61,8 proc. przebadanych przedsiębiorstw z tego sektora zadeklarowało w badaniu BIG Info Monitor, że 100 proc. zatrudnionych pracowników przeszło w tryb całkowitej pracy zdalnej. Branża Fintech jest bardzo innowacyjna, a praca zdalna to dla niej nic nowego, ponieważ stosuje elastyczny model pracy. W przedsiębiorstwach Fintech wykorzystywane są różne technologie cyfrowe, które w pełni umożliwiają komunikację pomiędzy zespołami i ich członkami, a wraz z tym na realizację zadań i projektów firmowych na czas. Do najpopularniejszych takich aplikacji zalicza się komunikatory z narzędziami do wideokonferencji, m.in. Zoom, Slack czy Microsoft Teams, Google Meeting, Cisco Jabber czy RingCentral. Jak pracownicy radzą sobie z pracą zdalną? Czy pracownicy firm z branży Fintech dostosowali się do pracy zdalnej czy jest ona dla nich obciążeniem? Nicholas Bloom, który wraz z innymi specjalistami przeprowadził badania, a wnioski opracował w ramach raportu „Czy praca z domu działa? Dowody z chińskiego eksperymentu”, twierdzi, że taki tryb wykonywania obowiązków zawodowych może być bardziej wydajny, niż praca stacjonarna. Bloom powiedział, że praca w domu potrafi być bardziej efektywna niż w biurze. Wnioski zawarte we wspominanym raporcie zostały opracowane na bazie eksperymentu przeprowadzonego już w 2013 roku w firmie Ctrip, tj. największym chińskim biurze podróży, które notowane jest na amerykańskiej giełdzie NASDAQ. Część pracowników spółki wyraziła chęć udziału w eksperymencie i podzielono ją na dwie grupy: jedna pracowała przez 9 miesięcy w domu, a druga w biurze w Szanghaju. Eksperyment dowiódł, że wydajność pracujących w domu była o 13 proc. wyższa, a z tego 9-procentowy wzrost wynikał z większej liczby godzin spędzonych na rozmowach telefonicznych z klientami, co wzięło się z mniejszej liczby przerw i niższej absencji chorobowej. Pracownicy w domu mogli lepiej skupić się na pracy, z uwagi na to, że było tam ciszej niż w dużym biurze. Z drugiej strony Nicholas Bloom, który jest profesorem ekonomii na University Stanford, zwraca też uwagę na fakt, że brak odpowiednich miejsc do pracy w domach i mieszkaniach pracowników, którzy zazwyczaj pracują w biurach, może przyczynić się niestety do globalnego spadku wydajności. Dodał on, że współpraca twarzą w twarz – „face to face” – f2f w biurze jest potrzebna w szczególności dla uzyskania większej kreatywności i innowacji. W przeszłości badania prowadzone przez Blooma wykazały, że takie spotkania twarzą w twarz są też kluczowe dla utrzymania motywacji i koncentracji oraz dla rozwoju nowych pomysłów. Jest on za tym, by praca w domu była praktykowana, ale też promuje możliwość pracy z biura jako elementu okazjonalnych spotkań, które powinny być obowiązkowe dla harmonijnego rozwoju pomysłów i całej firmy. Profesor Bloom sugeruje, że optymalna ilość czasu na pracę zdalną to raz lub dwa razy w tygodniu, dla zachowania więzi z grupą pozostałych pracowników, a jednocześnie dla utrzymania pewnej swobody, niezależności i większej odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki. Jego sugestie wykorzystują znajome firmy z branży fintech, np. Twisto, która 4 dni pracuje zdalnie, a jeden dzień w tygodniu jest dedykowany do pracy w biurze. Praca zdalna, ale kontakty pracownicze całkowicie realne Całkowite przeniesienie pracowników do sfery zdalnej i zlecanie im tylko w takiej formy pracy nie sprzyja utrzymania morale i ducha zespołu. By uzyskać takie pożądane efekty, firmy z branży fintech sięgają po różne formy integracji pracowniczej. Mogą na przykład zaproponować członkom zespołów pracowniczych wypicie kawy zespołowej online, podczas której można po prostu porozmawiać. Wspólna wigilia online czy rozwiązywanie quizów z podziałem na różne drużyny to tylko jedne z możliwych sposobów budowania „ducha” zespołu pracowniczego. Ważne jest też, by pracownicy mogli i chcieli się ze sobą kontaktować, w warunkach pracy zdalnej. Firmy fintech pokazują, że w sposób efektywny wykorzystują przy tym narzędzia i kanały komunikacji, nie tylko telefon komórkowy czy wideo konferencje. Kiedy w przeszłości tylko jednostki pracowały na odległość, z domu lub z innego miejsca, takie systemy komunikacji były wystarczające, ale okazują się one nieefektywne, jeśli team pracowniczy jest rozproszony. Większość firm fintech polega na czatach wideo, by wspólnie omawiać zadania i brać udział w dyskusjach na podobnych zasadach, jakby byli w jednej sali konferencyjnej i mogli zabierać swobodnie głos podczas luźnych rozmów i burzy mózgów. Poszczególne kanały komunikacji, te oficjalne i mniej oficjalne, powinny być dedykowane do specjalnych celów i każdy pracownik powinien zostać poinformowany, jak z nich prawidłowo korzystać. Pionier pracy zdalnej – fintech Branża nowoczesnych technologii finansowych daje znakomity przykład tego, jak wydajnie można pracować zdalnie, nawet w okresie pandemii. W skali globalnej widać odbicie na rynku fintechu, na co wskazują dane z raportu CB Insights za III kwartał 2020 roku. Finansowanie tego sektora przez fundusze VC wzrosło o ponad 19 proc. i osiągnęło kwotę 10,6 mld USD. Co prawda nie każdy fintech był w stanie całkowicie przestawić się na pracę zdalną, ale rozwiązanie to stosowane jest bardzo często. Co najmniej 75 proc. pracowników zatrudnionych w 90 proc. badanych przez BIG Info Monitor firm z tego sektora pracowało z domu. Biznesowy i technologiczny model działania fintechów sprawia, że należą one do kategorii przedsiębiorstw, dla których praca zdalna nie stanowi dużego wyzwania.